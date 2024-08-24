10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказская жемчужина: чарующая Балкария и манящая Кабарда
Начало: По договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровище ущелий и перевалов
Начало: По согласованию с туристом, забираем по адресу
Расписание: Людой день недели, выезд согласовывается с клиентом, лучше выезжать по раньше с 7:00 до 8:00
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
6 авг в 07:30
7 авг в 07:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопутешествие в жемчужину Северного Кавказа - Джилы-Су
Начало: Обсуждается перед бронированим
6 авг в 08:00
11 авг в 08:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
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