10 часов

Индивидуальная до 4 чел.

Кабардино-Балкария: сокровище ущелий и перевалов Начало: По согласованию с туристом, забираем по адресу

Расписание: Людой день недели, выезд согласовывается с клиентом, лучше выезжать по раньше с 7:00 до 8:00