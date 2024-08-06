Однодневные – экскурсии в Пятигорске

Найдено 6 экскурсий в категории «Однодневные» в Пятигорске, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
5%
243 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
9 авг в 08:00
40003 800 за человека
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
Джиппинг
На машине
2 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
На машине
3 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины
Начало: по договорённости
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
На автобусе
15 отзывов
12 часов
Групповая
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
2 500 за человека
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
На машине
6 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
9 авг в 07:00
11 авг в 07:30
15 000 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
На машине
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
11 авг в 06:30
19 авг в 06:30
2050018 450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 августа 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Все было хорошо! Интересно, познавательно, очень красивая природа, горы. Конечно хотелось больше побыть и насладиться красотами, но ограниченны по времени были. Поняли, что надо ехать на 2-3 дня на Эльбрус
  • E
    Ekaterina
    4 августа 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Очень понравилась поездка, гид Владимир интересный рассказчик и проф. водитель.
    Очень понравилась поездка, гид Владимир интересный рассказчик и проф. водительОчень понравилась поездка, гид Владимир интересный рассказчик и проф. водитель
  • А
    Андрей
    4 августа 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Мне очень понравилась сегодняшняя поездка с Демьяном на Эльбрус. По дороге туда он рассказал очень много интересных и познавательных вещей
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    о Кавказе, народах, обычаях (например, легенда об узорах на воротах домов в Кабардино-Балкарии). Мы побывали во всех оговоренных локациях. Всë было очень чëтко и по делу. На обратном пути, Демьян отвëз меня не на место подбора, а на вокзал в Пятигорске, за что ему особый респект. В общем, если есть желание сэкономить в групповой экскурсии, не задумывайтесь и берите эту, а у организатора требуйте Демьяна:)

    Мне очень понравилась сегодняшняя поездка с Демьяном на Эльбрус. По дороге туда он рассказал очень много
  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
    Наш гид была Рита. Замечательный гид. Много интересной информации. Дорога хоть и долгая, но стоила того. Домбай-это теперь моя любовь навсегда. Я во многих горах побывала, но именно сюда хочется вернуться и пожить несколько дней. Воздух, тишина, невероятно красивые пейзажи.
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
    Очень интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Дарья, которая не просто много знает, но и умеет это хорошо подать. Мы так много узнали! Потрясающие виды! Спасибо Ладье за таких прекрасных экскурсоводов!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Однодневные»

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  5. Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Однодневные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 500 до 18 450 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 269 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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