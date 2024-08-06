читать дальше

о Кавказе, народах, обычаях (например, легенда об узорах на воротах домов в Кабардино-Балкарии). Мы побывали во всех оговоренных локациях. Всë было очень чëтко и по делу. На обратном пути, Демьян отвëз меня не на место подбора, а на вокзал в Пятигорске, за что ему особый респект. В общем, если есть желание сэкономить в групповой экскурсии, не задумывайтесь и берите эту, а у организатора требуйте Демьяна:)