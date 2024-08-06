скидка
5%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
9 авг в 08:00
40003 800₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай и его великолепие: экскурсия в мини-группе из Пятигорска
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины
Начало: по договорённости
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
12 часов
Групповая
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
2 500₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
9 авг в 07:00
11 авг в 07:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
11 авг в 06:30
19 авг в 06:30
2050018 450₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег6 августа 2024Все было хорошо! Интересно, познавательно, очень красивая природа, горы. Конечно хотелось больше побыть и насладиться красотами, но ограниченны по времени были. Поняли, что надо ехать на 2-3 дня на Эльбрус
- EEkaterina4 августа 2024Очень понравилась поездка, гид Владимир интересный рассказчик и проф. водитель.
- ААндрей4 августа 2024Мне очень понравилась сегодняшняя поездка с Демьяном на Эльбрус. По дороге туда он рассказал очень много интересных и познавательных вещей
- ЕЕлена7 июня 2024Наш гид была Рита. Замечательный гид. Много интересной информации. Дорога хоть и долгая, но стоила того. Домбай-это теперь моя любовь навсегда. Я во многих горах побывала, но именно сюда хочется вернуться и пожить несколько дней. Воздух, тишина, невероятно красивые пейзажи.
- ММарина19 мая 2024Очень интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Дарья, которая не просто много знает, но и умеет это хорошо подать. Мы так много узнали! Потрясающие виды! Спасибо Ладье за таких прекрасных экскурсоводов!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Однодневные»
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