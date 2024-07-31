2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уникальная фото-прогулка по Пятигорску: от парка Цветник до Машука
Прогулка по Пятигорску с профессиональным фотографом: история города, живописные виды и советы по интересным местам. Получите до 100 фото в цветокоррекции
Начало: У входа в парк Цветник
Завтра в 11:00
10 авг в 16:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём31 июля 2024Отличное путешествие. Отличный рассказчик. Очень интересный маршрут
- ННелли21 июля 2024Дмитрий, спасибо за скорректированную экскурсию! Замечательные локации, крутое вождение! Виды, захватывающие дух! После прогулки по ущельям и горам, наиприятнейший термальный комплекс👍.
- ЮЮлия12 июля 2024Круто! Очень! Рекомендую! Чуть-чуть не доехали до Верхнего Бермамыта из-за погоды, но глянули Нижний и спустились к роскошным совершенно водопадам. Полны впечатлений! Андрей сделал поездку незабываемой. Спасибо!
- ААлександр13 июня 2024Точно, комфортно.
- ООлег21 апреля 2024Все прошло просто отлично: отличная природа, отличный водитель Андрей. С рассказами и шутками Андрея дорога прошла незаметно и совсем не утомила. Одним словом - рекомендую!
- ССергей20 апреля 2024Отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «По крышам»
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