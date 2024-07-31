А Артём Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа Отличное путешествие. Отличный рассказчик. Очень интересный маршрут

Н Нелли Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа Дмитрий, спасибо за скорректированную экскурсию! Замечательные локации, крутое вождение! Виды, захватывающие дух! После прогулки по ущельям и горам, наиприятнейший термальный комплекс👍.

Ю Юлия Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки Круто! Очень! Рекомендую! Чуть-чуть не доехали до Верхнего Бермамыта из-за погоды, но глянули Нижний и спустились к роскошным совершенно водопадам. Полны впечатлений! Андрей сделал поездку незабываемой. Спасибо!

О Олег Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки Все прошло просто отлично: отличная природа, отличный водитель Андрей. С рассказами и шутками Андрея дорога прошла незаметно и совсем не утомила. Одним словом - рекомендую!