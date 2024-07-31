По крышам – экскурсии в Пятигорске

Найдено 4 экскурсии в категории «По крышам» в Пятигорске, цены от 8 670 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душевная фотоэкскурсия по центру Пятигорска
Пешая
35 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уникальная фото-прогулка по Пятигорску: от парка Цветник до Машука
Прогулка по Пятигорску с профессиональным фотографом: история города, живописные виды и советы по интересным местам. Получите до 100 фото в цветокоррекции
Начало: У входа в парк Цветник
Завтра в 11:00
10 авг в 16:00
8 670 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
На машине
40 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
22 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
На машине
26 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Душевная фотоэкскурсия по центру Пятигорска
  2. Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
  3. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  4. Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "По крышам" можно забронировать 4 экскурсии от 8 670 до 14 800. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2024 год по крышам, 123 ⭐ отзыва, цены от 8670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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