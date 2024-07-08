16 часов
Групповая
Грозный - Шали - Аргун
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: СР, СБ, ВС в 6:00
7 авг в 06:00
10 авг в 06:00
3 500₽ за человека
14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
7 авг в 06:15
6 000₽ за человека
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
7 авг в 06:45
3 700₽ за человека
4 часа
Групповая
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Завтра в 14:20
8 авг в 14:20
900₽ за человека
4.5 часа
Групповая
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Ежедневно в 13:20
Завтра в 13:20
7 авг в 13:20
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 июля 2024Экскурсия прошла отлично. В восхищении от увиденного Огромное спасибо гиду и водителю Алану. Очень внимательный и отзывчивый. .
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Популярные экскурсии»
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