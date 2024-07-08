Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Пятигорске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Грозный - Шали - Аргун
На автобусе
395 отзывов
16 часов
Групповая
Грозный - Шали - Аргун
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: СР, СБ, ВС в 6:00
7 авг в 06:00
10 авг в 06:00
3 500 за человека
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
26 отзывов
14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
7 авг в 06:15
6 000 за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска
Пешая
Джиппинг
На микроавтобусе
185 отзывов
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
7 авг в 06:45
3 700 за человека
Обзорная экскурсия по Пятигорску
На автобусе
410 отзывов
4 часа
Групповая
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Завтра в 14:20
8 авг в 14:20
900 за человека
Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
На автобусе
208 отзывов
4.5 часа
Групповая
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Ежедневно в 13:20
Завтра в 13:20
7 авг в 13:20
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Грозный - Шали - Аргун
  2. Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
  3. Домбай в мини-группе из Пятигорска
  4. Обзорная экскурсия по Пятигорску
  5. Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 1224 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 1224 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам