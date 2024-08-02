скидка
20%
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборПривет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
50004 000₽ за человека
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20%
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборПутешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
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Завтра в 07:00
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67405 392₽ за человека
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12 часов
Мини-группа
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Лучший выборДжип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
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40503 848₽ за человека
10 часов
Мини-группа
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Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
4 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
11 авг в 16:00
18 авг в 16:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
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9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
Отправиться в Северное Приэльбрусье за красивыми видами (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 07:30
6 авг в 06:30
52853 700₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день на склонах Бештау
Открыть красоту природы Пятигорска и полюбоваться скальными изваяниями
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 667₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2024Прекрасное путешествие длинною в один день. Тут совпало все, природа, погода, попутчики и конечно же гид Фарид. Сразу скажу от
- ЮЮлия1 августа 2024Дождь сопровождал нас на всем пути, но впечатления получили незабываемые!
- РРуслан31 июля 2024Отличная поездка на Домбай из Пятигорска: великолепные природные виды, вежливый, эрудированный и предупредительный гид Рафаэль сделал нашу поездку максимально комфортной. Сто из ста!
- ААнастасия31 июля 2024Прекрасная экскурсия, очень повезло с погодой. Великолепные по красоте локации — как в сказке😍, просто завораживают. Спасибо гиду Валерию за интересный рассказ про историю Кабардино-Балкарии, тех мест, что посетили, и хорошее настроение в поездке.
- ЕЕвгений30 июля 2024Если хотите легкости, комфорта и насыщенной программы за адекватные деньги - обращайтесь смело! После данной поездки, брали ещё одну на Донбай….
- ЮЮлия30 июля 2024Спасибо за чудесную прогулку! Всё было просто замечательно! Ещё большое спасибо гиду Валерию 😃
- ЮЮлия30 июля 2024Гоняли в Осетию с Фаридом 🔥 До сих пор находимся под впечатлением с друзьями, местные красоты завладели нашими сердцами 🤤 Огромное спасибо
- ЕЕкатерина30 июля 2024Прекрасные впечатления от тура! Экскурсовод Рафаэль - невероятно вежливый, обаятельный, тактичный и внимательный! Настоящий знаток своего дела и красот Кавказа,
- ЮЮлия28 июля 2024Очень понравилась прогулка по городу с экскурсоводом Ольгой. 200 лет и 3 часа неспешного пешего маршрута прошли легко и непринуждённо.
- ААлександра19 июля 2024Великолепный экскурсовод Ольга Абрамовна, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «За городом и природа»
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