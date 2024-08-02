читать дальше гида зависит очень много, нам повезло, он замечательный рассказчик, водитель и фотограф. Места которые мы посетили шикарны, водопад, горные тропы, язык Тролля, горная река, теснина и замок "Людоеда" и замок на воде. Словами все не описать, это надо видеть. Рекомендую.

Прекрасное путешествие длинною в один день. Тут совпало все, природа, погода, попутчики и конечно же гид Фарид. Сразу скажу от