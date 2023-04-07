Центральным объектом посещения тура является урочище Уштулу с его водопадами, к самому красивому из которых мы поднимемся. Нереально красивый каскад водопада Зеркальный восхищает и летом, и зимой. Небольшой поход вверх по тенистой тропе откроет вид на кристально-прозрачные струи Зеркли Су.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Голубые озёра Черекского ущелья
- Черекская теснина
- Урочище Уштулу
- Водопад Зеркли Су (Зеркальный)
- Перевал Курноят
- Суканская теснина
- Аул Верхняя Балкария
- Термальные источники Кишпек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Нереально красивый каскад водопада Зеркальный восхищает и летом, и зимой. Небольшой поход вверх по тенистой тропе откроет вид на кристально-прозрачные струи Зеркли Су.
Где побываем ещё:
- Голубые озёра Черекского ущелья — самые глубокие в Европе;
- Кафе национальной кухни КБР;
- Черекская теснина — место съёмок фильма А. Балабанова “Война”;
- Урочище Уштулу — сердце Центрального Кавказа;
- Водопад Зеркли Су (Зеркальный), общая высота — более 100 м. Это один из малоизвестных, но очень красивых водопадов в любое время года;
- Перевал Курноят с видами на пятитысячники Главного Кавказа,
- Первозданная и суровая Суканская теснина;
- Аул Верхняя Балкария с его средневековыми башнями;
- Термальные источники Кишпек.
Важная информация:
С собой иметь паспорт, удобную одежду, обувь по сезону, купальник.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд
- Услуги гида
- Экскурсия
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается купание в термальных источниках-250 р с человека
- Дети до 6 лет бесплатно. Питание
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- С собой иметь паспорт
- Удобную одежду
- Обувь по сезону
- Купальник
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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