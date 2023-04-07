100-метровый Зеркальный водопад + Голубые озера + Суканская теснина

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Центральным объектом посещения тура является урочище Уштулу с его водопадами, к самому красивому из которых мы поднимемся. Нереально красивый каскад водопада Зеркальный восхищает и летом, и зимой. Небольшой поход вверх по тенистой тропе откроет вид на кристально-прозрачные струи Зеркли Су.
100-метровый Зеркальный водопад + Голубые озера + Суканская теснина
100-метровый Зеркальный водопад + Голубые озера + Суканская теснина
100-метровый Зеркальный водопад + Голубые озера + Суканская теснина
100-метровый Зеркальный водопад + Голубые озера + Суканская теснина
100-метровый Зеркальный водопад + Голубые озера + Суканская теснина
100-метровый Зеркальный водопад + Голубые озера + Суканская теснина
100-метровый Зеркальный водопад + Голубые озера + Суканская теснина
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Что вас ожидает:

  • Голубые озёра Черекского ущелья
  • Черекская теснина
  • Урочище Уштулу
  • Водопад Зеркли Су (Зеркальный)
  • Перевал Курноят
  • Суканская теснина
  • Аул Верхняя Балкария
  • Термальные источники Кишпек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Нереально красивый каскад водопада Зеркальный восхищает и летом, и зимой. Небольшой поход вверх по тенистой тропе откроет вид на кристально-прозрачные струи Зеркли Су.

Где побываем ещё:

  • Голубые озёра Черекского ущелья — самые глубокие в Европе;
  • Кафе национальной кухни КБР;
  • Черекская теснина — место съёмок фильма А. Балабанова “Война”;
  • Урочище Уштулу — сердце Центрального Кавказа;
  • Водопад Зеркли Су (Зеркальный), общая высота — более 100 м. Это один из малоизвестных, но очень красивых водопадов в любое время года;
  • Перевал Курноят с видами на пятитысячники Главного Кавказа,
  • Первозданная и суровая Суканская теснина;
  • Аул Верхняя Балкария с его средневековыми башнями;
  • Термальные источники Кишпек.

Важная информация:

С собой иметь паспорт, удобную одежду, обувь по сезону, купальник.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд
  • Услуги гида
  • Экскурсия
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается купание в термальных источниках-250 р с человека
  • Дети до 6 лет бесплатно. Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • С собой иметь паспорт
  • Удобную одежду
  • Обувь по сезону
  • Купальник
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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