Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию

Перезагрузиться в горах, изучить город мертвых Даргавс и открыть традиции Республики

5
1 отзыв
Чарующая природа горной Северной Осетии наполнит душу гармонией, тело здоровьем, а альбом яркими кадрами.

В этот день вы проедете по ущельям и мимо водопадов, увидите Дзивгисскую крепость и сторожевые башни, раскроете тайны некрополя Даргавс.

Узнаете о хрониках этой гордой земли, о легендах и культуре осетин, а также покатаетесь на качелях над пропастью!
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию

Что вас ожидает

Завораживающие ущелья

От мягких склонов до острых вершин — наш путь украсят разнообразные пейзажи. В том числе мы проедем по двум известным ущельям. В Куртатинском, которое растянулось на 50 км, вас покорят кристальные водопады и массивные утесы, а еще вы увидите изображение Сталина на скале. В узком Кармадонском ущелье мы вспомним печальные события. Своей красотой эти места привлекли Сергея Бодрова — он и его съемочная группа погибли здесь из-за схода ледника Колка.

Легендарные постройки

По дороге не пропустим Дзивгисскую крепость, крупнейшую скальную цитадель на Кавказе, Аланский Успенский монастырь, самый высокогорный в России, и сторожевые башни аланов. А главной целью станет город мертвых Даргавс. На склонах гор перед вами предстанут многочисленные склепы, каждый из них — история целого рода. Я расскажу самые интересные из них, раскрою, зачем в склепах проделаны окошки, покажу небольшие лодки. Возможно, вы придумаете свою версию их появлениях вдалеке от моря или большой реки.

Если захотите, в завершение можно заехать на оборудованные термальные источники Гедуко.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex
  • Дополнительные расходы: вход в некрополь (100 руб. с человека), питание (в кафе кавказской кухни по дороге) и посещение термальных источников (по желанию)
  • Возможен трансфер из других городов Кавминвод (он оплачивается дополнительно — от 1000 до 2000 руб. )
  • Для компаний 5-8 человек мы сделаем скидку (уточняйте в личном сообщении)
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега, гид Мария
🚩 Начало и место завершения: по договоренности в Пятигорске (или другом городе КМВ)
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Добрый день! Немного о нашей команде. Гид Михаил — создатель уникальных туров на юге России, в течение нескольких лет проводит экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Гид Денис — родился и живет на Кавказе, знает всё о традициях и культуре горцев, опытный водитель на горных маршрутах. Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных кавказским гостеприимством, историей, культурой, традиционной кавказской кухней, невероятными пейзажами и незабываемыми горными вершинами. Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания, комфортный отдых для души и тела, интересные экскурсии и наша надежная команда. Ждём вас! До встречи!
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1 реальный отзыв

Е
20 мая 2021
Экскурсия прошла хорошо. Все, что было запланировано, мы посетили. Гидом был Денис. Маршрут проходит по очень красивым местам, в том числе по недоступным для автобуса. Было очень приятно остановиться на пикник с отличным видом высоко в горах. Нам все понравилось, осталось много приятных впечатлений. Спасибо за экскурсию.

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Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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