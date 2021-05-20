Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Что вас ожидает

Завораживающие ущелья

От мягких склонов до острых вершин — наш путь украсят разнообразные пейзажи. В том числе мы проедем по двум известным ущельям. В Куртатинском, которое растянулось на 50 км, вас покорят кристальные водопады и массивные утесы, а еще вы увидите изображение Сталина на скале. В узком Кармадонском ущелье мы вспомним печальные события. Своей красотой эти места привлекли Сергея Бодрова — он и его съемочная группа погибли здесь из-за схода ледника Колка.

Легендарные постройки

По дороге не пропустим Дзивгисскую крепость, крупнейшую скальную цитадель на Кавказе, Аланский Успенский монастырь, самый высокогорный в России, и сторожевые башни аланов. А главной целью станет город мертвых Даргавс. На склонах гор перед вами предстанут многочисленные склепы, каждый из них — история целого рода. Я расскажу самые интересные из них, раскрою, зачем в склепах проделаны окошки, покажу небольшие лодки. Возможно, вы придумаете свою версию их появлениях вдалеке от моря или большой реки.

Если захотите, в завершение можно заехать на оборудованные термальные источники Гедуко.

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