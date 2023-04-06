Горные пейзажи Кавказа: экскурсия по Безенги для любителей активного отдыха
Наш тур проходит на Кавказе на территории Кабардино-Балкарии.
Места, в которых мы побываем, называют «ледовое сердце Кавказа», ведь именно здесь находится легендарное Безенгийское ущелье. Природа подарила Кавказу 8 вершин, отметка которых превышает 5000 м. Пять пятитысячников Кавказа расположены в Безенги. Подобная экскурсия в Безенги отлично подойдет для тех, кто ищет духовного единения и умиротворения.
Вы прочувствуете на себе все красоты кавказской природы, мощь и энергетику гор и ледников, а также подивитесь тому, какие красоты способна сотворять природа.
Вас будет ждать словно придуманный кем-то фантастический мир, в который вы с головой окунетесь на время вашего путешествия по горному массиву Кавказского хребта.
Места, в которых мы побываем, называют «ледовое сердце Кавказа», ведь именно здесь находится легендарное Безенгийское ущелье. Природа подарила Кавказу 8 вершин, отметка которых превышает 5000 м. Пять пятитысячников Кавказа расположены в Безенги. Подобная экскурсия в Безенги отлично подойдет для тех, кто ищет духовного единения и умиротворения.
Вы прочувствуете на себе все красоты кавказской природы, мощь и энергетику гор и ледников, а также подивитесь тому, какие красоты способна сотворять природа.
Вас будет ждать словно придуманный кем-то фантастический мир, в который вы с головой окунетесь на время вашего путешествия по горному массиву Кавказского хребта.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Черек
- Язык Тролля
- Безенгийская теснина
- Водопад Брызги шампанского
- Безенгийское ущелье
- Панорамы Каргшашильского хребта, Безенгийской стены, Безенгийского ледника
- Альплагерь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Любой путешественник будет восхищен изящностью реки Черек и водопадов, белоснежностью высочайших вершин и фотогеничностью резных ущелий. ⠀
«Малые Гималаи», «Сердце Кавказа», как только не называют Безенги. Ведь Безенги — край суровой природы, неземной красоты и покоя гор, место, привлекающее путешественников со всех уголков мира. ⠀
Здесь возвышаются вершины Большого Кавказского хребта — шесть из восьми пятитысячников Кавказа. Горы делятся на два участка: знаменитая Безенгийская стена длиной в 12 км. и Северный массив длиной в 15 км.
На пересечении ущелий Мижирги и Безенги находится альплагерь «Безенги». В нем тренируются лучшие альпинисты страны, но и туристы могут остановиться на ночлег, чтобы насладиться пешими, более продолжительными прогулками, в этом контрастном месте. Наша дорога идет по красивейшему горному ущелью реки Черек, среди буковых лесов, альпийских лугов и необычных ягод.
Ущелье сужается, берега бурного Черека окружают скалы, а в воздухе уже чувствуется приближение к вечным ледникам. ⠀
Мурашки по коже вам обеспечены!
Организационные детали:
- Внимание! Экскурсия возможна только для граждан РФ (паспортный контроль). Паспорта и свидетельства о рождении детей обязательны.
- Рекомендуется взять: спортивная и удобная одежда; головной убор; солнцезащитные очки, кроссовки; плащ-дождевик или куртка-ветровка с капюшоном на случай дождя; крем от загара; вода.
Ежедневно в 6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до дома
- Транспорт (комфортный внедорожник или минивэн)
- Услуги профессионального водителя-гида на всём маршруте
- Что не входит
- Питание в кафе (от 300 руб. /чел.), можно взять с собой перекус и воду
- Экологический сбор в заповедник (150 руб. (с собой наличные))
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Внимание! Экскурсия возможна только для граждан РФ (паспортный контроль). Паспорта и свидетельства о рождении детей обязательны.
- Рекомендуется взять: спортивная и удобная одежда головной убор солнцезащитные очки, кроссовки плащ-дождевик или куртка-ветровка с капюшоном на случай дождя крем от загара вода
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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