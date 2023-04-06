Об экскурсии

Любой путешественник будет восхищен изящностью реки Черек и водопадов, белоснежностью высочайших вершин и фотогеничностью резных ущелий. ⠀

«Малые Гималаи», «Сердце Кавказа», как только не называют Безенги. Ведь Безенги — край суровой природы, неземной красоты и покоя гор, место, привлекающее путешественников со всех уголков мира. ⠀

Здесь возвышаются вершины Большого Кавказского хребта — шесть из восьми пятитысячников Кавказа. Горы делятся на два участка: знаменитая Безенгийская стена длиной в 12 км. и Северный массив длиной в 15 км.

На пересечении ущелий Мижирги и Безенги находится альплагерь «Безенги». В нем тренируются лучшие альпинисты страны, но и туристы могут остановиться на ночлег, чтобы насладиться пешими, более продолжительными прогулками, в этом контрастном месте. Наша дорога идет по красивейшему горному ущелью реки Черек, среди буковых лесов, альпийских лугов и необычных ягод.

Ущелье сужается, берега бурного Черека окружают скалы, а в воздухе уже чувствуется приближение к вечным ледникам. ⠀

Мурашки по коже вам обеспечены!

Организационные детали: