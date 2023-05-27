В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного Кавказского Хребта. С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки. Они образуют реку Большой Зеленчук, который бурно несет к Кубани свои необыкновенные зелено-голубые воды. Простор, солнце, чистейший воздух, березы, сосны и конечно горы, горы поражающие воображение своей красотой!

Архыз сегодня – это быстро развивающийся центр туризма. Тысячи людей разных возрастов и интересов приезжают на экскурсии в Архыз летом и зимой, осенью и весной, с детьми и в одиночку, из Пятигорска и других городов и даже стран.

Архыз славится не только своей чарующей красотой, но и уникальным историко-археологическим комплексом, где сохранились древние могильники, христианские храмы X-XI веков, руины аланского городища. А несколько лет назад в труднодоступных скалах Нижнего Архыза был обнаружен Лик Спасителя, который стал местом паломничества тысяч людей.

В программу нашего экскурсионного тура в Архыз входит не только знакомство с древним городищем, подъем к Лику Спасителя, но и посещение Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН). В настоящее время САО РАН является крупнейшим центром наземных астрономических наблюдений в стране.