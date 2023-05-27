Архыз из Пятигорска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Архыз из Пятигорска
Архыз из Пятигорска
Архыз из Пятигорска
Архыз из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Древнеаланское городище
  • Лик Христа Спасителя
  • САО РАН
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного Кавказского Хребта. С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки. Они образуют реку Большой Зеленчук, который бурно несет к Кубани свои необыкновенные зелено-голубые воды. Простор, солнце, чистейший воздух, березы, сосны и конечно горы, горы поражающие воображение своей красотой!

Архыз сегодня – это быстро развивающийся центр туризма. Тысячи людей разных возрастов и интересов приезжают на экскурсии в Архыз летом и зимой, осенью и весной, с детьми и в одиночку, из Пятигорска и других городов и даже стран.

Архыз славится не только своей чарующей красотой, но и уникальным историко-археологическим комплексом, где сохранились древние могильники, христианские храмы X-XI веков, руины аланского городища. А несколько лет назад в труднодоступных скалах Нижнего Архыза был обнаружен Лик Спасителя, который стал местом паломничества тысяч людей.

В программу нашего экскурсионного тура в Архыз входит не только знакомство с древним городищем, подъем к Лику Спасителя, но и посещение Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН). В настоящее время САО РАН является крупнейшим центром наземных астрономических наблюдений в стране.

Программа

Посещение туристического маршрута по программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту. Экологический сбор на территории городища - 300 руб. Обсерватория - 200 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 14.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
На весь день
Обзорные
История и культура

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