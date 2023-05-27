Что вас ожидает:
- Древнеаланское городище
- Лик Христа Спасителя
- САО РАН
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного Кавказского Хребта. С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки. Они образуют реку Большой Зеленчук, который бурно несет к Кубани свои необыкновенные зелено-голубые воды. Простор, солнце, чистейший воздух, березы, сосны и конечно горы, горы поражающие воображение своей красотой!
Архыз сегодня – это быстро развивающийся центр туризма. Тысячи людей разных возрастов и интересов приезжают на экскурсии в Архыз летом и зимой, осенью и весной, с детьми и в одиночку, из Пятигорска и других городов и даже стран.
Архыз славится не только своей чарующей красотой, но и уникальным историко-археологическим комплексом, где сохранились древние могильники, христианские храмы X-XI веков, руины аланского городища. А несколько лет назад в труднодоступных скалах Нижнего Архыза был обнаружен Лик Спасителя, который стал местом паломничества тысяч людей.
В программу нашего экскурсионного тура в Архыз входит не только знакомство с древним городищем, подъем к Лику Спасителя, но и посещение Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН). В настоящее время САО РАН является крупнейшим центром наземных астрономических наблюдений в стране.
Программа
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту. Экологический сбор на территории городища - 300 руб. Обсерватория - 200 руб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 06:30Экскурсия длится около 14.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.