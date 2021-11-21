Привет, меня зовут Евгений, и я дышу путешествиями! Ровно половину жизни, а мне почти сорок, я познаю мир. Несколько лет назад я встретил единомышленника. С женой мы проехали от Индии до Ибицы, от Калининграда до Владивостока — и нашли свое местечко. Ведь по комплексу качеств: природа, экология, красота, климат, условия для ЗОЖ, история, харизма и инфраструктура для активного отдыха — Кавказу нет равных. С радостью покажу вам этот удивительный регион легко, нестандартно и с душой!