Мы встретимся в живописном местечке в городе Лермонтов, где расположилась большая, чистая и профессиональная баня. Здесь вас ждет 3 часа полной перезагрузки, оздоровления и релакса. Пармастер позаботится о тонкостях процесса, пространство наполнят ароматы, а китайский чай поможет расслабиться. Парение мы сопроводим Банным сказом: вы узнаете, как парились наши предки, откуда на Русь пришла баня и какие банные особенности есть в Кавминводах. А остывать после парилки будем на пирсе у водоема, с теплым бассейном и видом на гору Бештау.