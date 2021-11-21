Авторский банный тур в Кавминводах

Профессиональное парение, чайная церемония и рассказ о банных традициях — среди гор Кавказа!

Для нас баня — это не просто парение, а целая церемония, медитация и погружение в традиции.

Именно таким будет этот банный тур: за несколько часов мы поможем вам забыть о повседневной суете, перезагрузиться и слиться с природой Кавминвод.

Теплый открытый бассейн, профессиональный пармастер, сказочные виды на гору Бештау и душевная беседа: не кайф — а услада!
Авторский банный тур в Кавминводах
Авторский банный тур в Кавминводах
Авторский банный тур в Кавминводах
Авторский банный тур в Кавминводах
Авторский банный тур в Кавминводах
Авторский банный тур в Кавминводах
Авторский банный тур в Кавминводах
Авторский банный тур в Кавминводах
Авторский банный тур в Кавминводах
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Идеальная баня и авторское парение

Мы встретимся в живописном местечке в городе Лермонтов, где расположилась большая, чистая и профессиональная баня. Здесь вас ждет 3 часа полной перезагрузки, оздоровления и релакса. Пармастер позаботится о тонкостях процесса, пространство наполнят ароматы, а китайский чай поможет расслабиться. Парение мы сопроводим Банным сказом: вы узнаете, как парились наши предки, откуда на Русь пришла баня и какие банные особенности есть в Кавминводах. А остывать после парилки будем на пирсе у водоема, с теплым бассейном и видом на гору Бештау.

Что входит в программу

  • Пармастер с авторской программой: 4 захода, профессиональные веники, мягкий правильный пар и 2-3 аромата в парной
  • «Банный сказ» или баня в тишине при свечах (на ваш выбор)
  • Поющая чаша, опахало, веер и акупунктура (по желанию)
  • Чайная церемония с китайским чаем
  • Парение с тибетской чашей

Организационные детали

  • Аренда бани оплачивается дополнительно: 1500 руб. /час для компании 1-3 человека. Для компании от 4 человек (большая баня) — 2000 руб. /час. Все баньки с выходом к водоему и панорамному виду.
  • Нужно взять с собой 2 простынки, полотенце, купальные принадлежности (не закрытый купальник)
  • Мы угощаем вас китайским чаем, банные шапочки и тапочки предоставляет комплекс
  • Компания может быть разнополой, это не имеет значения. Для Вас работают два мастера: Евгений и Анастасия. У нас большой опыт создания и организации авторских банных туров, оздоровительных и релаксовых мероприятий.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Лермонтов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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