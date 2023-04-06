Чегем и водопадыЧегем — уникальный горный парадром и дельтадром. Расположен в Кабардино-Балкарской республике, почти на границе с Грузией. Ближайший населённый пункт — село Эль-Тюбю. Широкий диапазон погодных условий, типичный для Чегема, делает этот парадром интересным для пилотов любой квалификации.

Чегемские водопады — узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды. Внизу ущелья, словно искусный художник, река Чегем вытачивает потрясающие пейзажи, пробуждающие радость, восторг и изумление. Перевал АктопракМало кто знает, что в Приэльбрусье кроме основных точек притяжения — Чегета и Эльбруса — есть еще множество необычайно красивых тайных троп и дорог, история которых уходит далеко в прошлое и покрыта налетом мистики. Так, по перевалу Актопрак более 600 лет назад ступала нога самого Тамерлана, а, согласно легендам, через него проходил многокилометровый подземный ход, соединяющий Чегемское и Баксанское ущелья. Лазурное озеро ГижгитОзеро Гижгит (другое название — Былымское озеро) представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности. Окружающие его рельефы не оставляют равнодушными даже самых капризных путешественников. Важно знать: Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду).