Посетить мекку Северного Кавказа и окружающие её живописные места
Домбай. Огромная мощь и необузданная красота природы укрыты в этом маленьком горном посёлке! Дорога к нему лежит через перевал Гум-Баши: остановимся на смотровой, откуда откроется Эльбрус во всей красе. Посетим таинственную Сырную пещеру, древний христианский храм и озеро. В самом посёлке у вас будет 3 часа, чтобы насладиться горами. А на обратном пути сделаем остановку на реке.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Перевал Гум-Баши. Мы проедем по живописной дороге через горное ущелье, холмы и долины рек. Со смотровой площадки на вершине перевала оценим виды на Кавказский хребет и его главное украшение — двуглавый Эльбрус.
- Сырная пещера. Вы погуляете по необычной пещере, напоминающей пористый сыр. Раскроете, как она образовалась, и сделаете яркие фото.
- Шоанинский храм. Вы осмотрите христианский собор 10 века и узнаете о византийской архитектурной традиции.
- Озеро Кара-Кёль. Мы посетим небольшое живописное озеро, расположенное в Тебердинском заповеднике. Вы расшифруете его название и насладитесь покоем.
- Домбай. Курортный посёлок, окруженный горными ущельями. Здесь мы дадим вам 3 часа свободного времени. Вы сможете прокатиться по канатной дороге, попробовать кавказскую кухню и просто погулять.
- Река Уллу-Муруджу. Вы полюбуетесь окружающим её хвойным лесом и попробуете чистейшую горную воду.
Организационные детали
- Гид заберёт вас с вашего адреса из Железноводса, Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Питание
- Новая канатная дорога: 1 подъём + 1 спуск на 1-2-3 очереди — 2000 руб. /чел.
- Старая канатная дорога: 1 подъём — 300–400 руб. /чел.
Актуальные цены советуем уточнять перед выездом на сайте «Домбая».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1935 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!
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Сырные скалы
Уллу-Муруджу
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