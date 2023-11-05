Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие

Посетить мекку Северного Кавказа и окружающие её живописные места

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Домбай. Огромная мощь и необузданная красота природы укрыты в этом маленьком горном посёлке! Дорога к нему лежит через перевал Гум-Баши: остановимся на смотровой, откуда откроется Эльбрус во всей красе. Посетим таинственную Сырную пещеру, древний христианский храм и озеро. В самом посёлке у вас будет 3 часа, чтобы насладиться горами. А на обратном пути сделаем остановку на реке.
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
Чудеса Домбая - индивидуальное путешествие
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Перевал Гум-Баши. Мы проедем по живописной дороге через горное ущелье, холмы и долины рек. Со смотровой площадки на вершине перевала оценим виды на Кавказский хребет и его главное украшение — двуглавый Эльбрус.
  • Сырная пещера. Вы погуляете по необычной пещере, напоминающей пористый сыр. Раскроете, как она образовалась, и сделаете яркие фото.
  • Шоанинский храм. Вы осмотрите христианский собор 10 века и узнаете о византийской архитектурной традиции.
  • Озеро Кара-Кёль. Мы посетим небольшое живописное озеро, расположенное в Тебердинском заповеднике. Вы расшифруете его название и насладитесь покоем.
  • Домбай. Курортный посёлок, окруженный горными ущельями. Здесь мы дадим вам 3 часа свободного времени. Вы сможете прокатиться по канатной дороге, попробовать кавказскую кухню и просто погулять.
  • Река Уллу-Муруджу. Вы полюбуетесь окружающим её хвойным лесом и попробуете чистейшую горную воду.

Организационные детали

  • Гид заберёт вас с вашего адреса из Железноводса, Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска
  • В стоимость включены трансфер и услуги гида

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Питание
  • Новая канатная дорога: 1 подъём + 1 спуск на 1-2-3 очереди — 2000 руб. /чел.
  • Старая канатная дорога: 1 подъём — 300–400 руб. /чел.

Актуальные цены советуем уточнять перед выездом на сайте «Домбая».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
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Сырные скалы
Уллу-Муруджу
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