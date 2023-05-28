Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Предлагаем посмотреть уникальное шоу в исполнении артистов из морских глубин. Вы увидите обаятельную моржиху Варвару, гибких и артистичных морских котиков. Для вас выступят гиганты дельфинария — два белых кита. При весе в пол тонны они с легкостью и изяществом исполняют интересные номера.
И в заключение программы на арене появляются энергичные и стремительные дельфины-афалины, друзья и спасители человека в открытом море с давних времен. Эти герои легендарных древних мифов обладают уникальными способностями, о которых вы узнаете во время экскурсии. Они возвращают людям здоровье и дарят хорошее настроение.
Посещение дельфинария детям до 3-х лет бесплатное (без предоставления детского места).
Программа
Посещение дельфинария в г. Кисловодск.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание. Входные билеты на шоу: 1 час представления - 950 руб. (взрослый билет)
- 850 руб (детский билет)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, Воскресенье в 13:20Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Пятигорске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Необычные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании