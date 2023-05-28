Предлагаем посмотреть уникальное шоу в исполнении артистов из морских глубин. Вы увидите обаятельную моржиху Варвару, гибких и артистичных морских котиков. Для вас выступят гиганты дельфинария — два белых кита. При весе в пол тонны они с легкостью и изяществом исполняют интересные номера.

И в заключение программы на арене появляются энергичные и стремительные дельфины-афалины, друзья и спасители человека в открытом море с давних времен. Эти герои легендарных древних мифов обладают уникальными способностями, о которых вы узнаете во время экскурсии. Они возвращают людям здоровье и дарят хорошее настроение.

Посещение дельфинария детям до 3-х лет бесплатное (без предоставления детского места).