Дельфинарий в Кисловодске из Пятигорска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Дельфинарий в Кисловодске из Пятигорска
Дельфинарий в Кисловодске из Пятигорска
Дельфинарий в Кисловодске из Пятигорска
Дельфинарий в Кисловодске из Пятигорска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Предлагаем посмотреть уникальное шоу в исполнении артистов из морских глубин. Вы увидите обаятельную моржиху Варвару, гибких и артистичных морских котиков. Для вас выступят гиганты дельфинария — два белых кита. При весе в пол тонны они с легкостью и изяществом исполняют интересные номера.

И в заключение программы на арене появляются энергичные и стремительные дельфины-афалины, друзья и спасители человека в открытом море с давних времен. Эти герои легендарных древних мифов обладают уникальными способностями, о которых вы узнаете во время экскурсии. Они возвращают людям здоровье и дарят хорошее настроение.

Посещение дельфинария детям до 3-х лет бесплатное (без предоставления детского места).

Программа

Посещение дельфинария в г. Кисловодск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание. Входные билеты на шоу: 1 час представления - 950 руб. (взрослый билет)
  • 850 руб (детский билет)
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Воскресенье в 13:20
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Животные

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