Гражданская война напрямую затронула Пятигорск. Аудиоспектакль предложит вам разные взгляды на события тех лет, а гид дополнит его интересными фактами. Вы познакомитесь со знаковыми фигурами той эпохи и узнаете, что такое «Дело №1». Пройдёте по важным для города местам и раскроете их роль в истории страны.

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Описание

Что вас ожидает

Необычный формат

Вы погуляете по Пятигорску с наушниками и послушаете аудиоспектакль, посвящённый Гражданской войне. Рассказ ведётся от лица трёх свидетелей событий, у каждого из которых своя точка зрения и мнение о происходящем. А затем уже «живой» гид проведёт вас по местам и улицам, связанным с этим историческим периодом. Вы увидите:

Парк Цветник, где прошел первый в городе митинг

Театр Оперетты, откуда была провозглашена советская власть в Пятигорске

Красноармейскую улицу, по которой в город вошла Красная армия

Дом Анджиевского, где жил знаменитый революционер

А ещё мы заглянем в тайные дворики, скрытые от глаз прохожих.

Организационные детали