Погрузиться в историю Гражданской войны и увидеть связанные с ней места в иммерсивном формате
Гражданская война напрямую затронула Пятигорск.
Аудиоспектакль предложит вам разные взгляды на события тех лет, а гид дополнит его интересными фактами. Вы познакомитесь со знаковыми фигурами той эпохи и узнаете, что такое «Дело №1». Пройдёте по важным для города местам и раскроете их роль в истории страны.
Аудиоспектакль предложит вам разные взгляды на события тех лет, а гид дополнит его интересными фактами. Вы познакомитесь со знаковыми фигурами той эпохи и узнаете, что такое «Дело №1». Пройдёте по важным для города местам и раскроете их роль в истории страны.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Необычный формат
Вы погуляете по Пятигорску с наушниками и послушаете аудиоспектакль, посвящённый Гражданской войне. Рассказ ведётся от лица трёх свидетелей событий, у каждого из которых своя точка зрения и мнение о происходящем. А затем уже «живой» гид проведёт вас по местам и улицам, связанным с этим историческим периодом. Вы увидите:
- Парк Цветник, где прошел первый в городе митинг
- Театр Оперетты, откуда была провозглашена советская власть в Пятигорске
- Красноармейскую улицу, по которой в город вошла Красная армия
- Дом Анджиевского, где жил знаменитый революционер
А ещё мы заглянем в тайные дворики, скрытые от глаз прохожих.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы выдадим вам специальные наушники и будем сопровождать вас
- Рекомендованный возраст детей — 16+
- Экскурсия не подходит маломобильным людям, т. к. на нашем пути есть подъёмы и лестницы.
в пятницу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у парка Цветник
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 22 экскурсии для 24 туристов
Приветствуем! Наша команда с удовольствием проведёт для вас интересные экскурсии с элементами аудиоспектакля и сопровождением гида. Такой формат экскурсий мы проводим с 2020 года. Выбирая тему, мы собираем максимально достоверную информацию и подаём её так, чтобы увлечь всех. Будем рады показать вам Пятигорск по-новому, до скорых встреч!
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