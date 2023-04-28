Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске

Погрузиться в историю Гражданской войны и увидеть связанные с ней места в иммерсивном формате

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Гражданская война напрямую затронула Пятигорск.

Аудиоспектакль предложит вам разные взгляды на события тех лет, а гид дополнит его интересными фактами. Вы познакомитесь со знаковыми фигурами той эпохи и узнаете, что такое «Дело №1». Пройдёте по важным для города местам и раскроете их роль в истории страны.
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Ближайшие даты:
28
апр
30
апр
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Необычный формат

Вы погуляете по Пятигорску с наушниками и послушаете аудиоспектакль, посвящённый Гражданской войне. Рассказ ведётся от лица трёх свидетелей событий, у каждого из которых своя точка зрения и мнение о происходящем. А затем уже «живой» гид проведёт вас по местам и улицам, связанным с этим историческим периодом. Вы увидите:

  • Парк Цветник, где прошел первый в городе митинг
  • Театр Оперетты, откуда была провозглашена советская власть в Пятигорске
  • Красноармейскую улицу, по которой в город вошла Красная армия
  • Дом Анджиевского, где жил знаменитый революционер

А ещё мы заглянем в тайные дворики, скрытые от глаз прохожих.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы выдадим вам специальные наушники и будем сопровождать вас
  • Рекомендованный возраст детей — 16+
  • Экскурсия не подходит маломобильным людям, т. к. на нашем пути есть подъёмы и лестницы.

в пятницу в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Групповые
Пешеходные
Необычные
Парк Цветник
Популярные места

Похожие туры из Пятигорска

Пятигорск: дома и судьбы
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
20 отзывов
Популярное предложение
Пятигорск: дома и судьбы
Погулять по сказочным улицам города и раскрыть его секреты на авторской экскурсии
у парка Цветник
Завтра
27 апр
28 апр
29 апр
1 500 за человека
Старинный Пятигорск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
101 отзыв
Старинный Пятигорск
Душевная прогулка по знаковым местам города с легким погружением в историю
Место дуэли М. Ю Лермонтова
28 апр
30 апр
1 мая
2 мая
61205 202 за всё до 3 чел.
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Пройти по следам поэта и раскрыть кавказские главы его биографии
в Лермонтовском сквере
2 мая
8 мая
10 мая
12 мая
4 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ