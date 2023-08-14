Медовые водопады и Чайный домик

Мы покажем вам Медовые водопады, расположенные в долине реки Аликоновка. Вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. В завершение отправитесь в Чайный домик, где сможете продегустировать местные гастрономические специалитеты: мед, варенье и вкуснейшие хычины.

Захватывающие виды плато Шаджатмаз

Наш путь лежит через живописные горы Кавказа: обязательно воспользуемся этим и сделаем несколько остановок в дороге. Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью: «Счастье не за горами, оно в горах». А наши гиды не дадут вам заскучать и расскажут об истории региона и обычаях местных жителей.

В гости к ласковым альпакам

В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Вы узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из нее можно носить даже аллергикам. Сможете зайти в загон к альпакам, погладить их и даже обнять — особенно животные ладят с детьми! Пушистиков можно будет угостить яблоками и морковкой и даже устроить с ними мини-фотосессию.

Экопарк Долина нарзанов

На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта: среди высоких холмов здесь расположились целебные источники Долины нарзанов. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать ее с собой в бутылочки.

Перед обратной дорогой мы остановимся на обед в местном кафе, а в зимнее время при желании покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым