Индивидуальная экскурсия из Пятигорска: Встреча с альпаками в деревне Альпак
Недалеко от урочища Джилы-Су в эко деревне обитают самые трогательные животные — поедем к ним в гости? И дети, и взрослые получат тонну удовольствия от общения с альпаками: кроткими, добрыми и очень пушистыми. По пути мы проедем через величественное горное плато, прогуляемся по Долине нарзанов.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Плато Шаджатмаз
- Медовые водопады
- Экопарк «Долина нарзанов»
- Деревня Альпак
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Медовые водопады и Чайный домик
Мы покажем вам Медовые водопады, расположенные в долине реки Аликоновка. Вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. В завершение отправитесь в Чайный домик, где сможете продегустировать местные гастрономические специалитеты: мед, варенье и вкуснейшие хычины.
Захватывающие виды плато Шаджатмаз
Наш путь лежит через живописные горы Кавказа: обязательно воспользуемся этим и сделаем несколько остановок в дороге. Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью: «Счастье не за горами, оно в горах». А наши гиды не дадут вам заскучать и расскажут об истории региона и обычаях местных жителей.
В гости к ласковым альпакам
В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Вы узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из нее можно носить даже аллергикам. Сможете зайти в загон к альпакам, погладить их и даже обнять — особенно животные ладят с детьми! Пушистиков можно будет угостить яблоками и морковкой и даже устроить с ними мини-фотосессию.
Экопарк Долина нарзанов
На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта: среди высоких холмов здесь расположились целебные источники Долины нарзанов. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать ее с собой в бутылочки.
Перед обратной дорогой мы остановимся на обед в местном кафе, а в зимнее время при желании покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Передвижения на комфортабельном внедорожнике Toyota, Lexus
- Полное сопровождение водителя - гида
- Мы можем начать экскурсию с любого города КМВ
- Что не входит
- Входные билеты к альпака 300-500 руб с человека
- Входные билеты долина нарзанов -100 руб с человека
- Медовые водопады -100 руб с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: с адреса проживанияЗавершение: на адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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