Деревня Альпак и долина Нарзанов

Индивидуальная экскурсия из Пятигорска: Встреча с альпаками в деревне Альпак

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Недалеко от урочища Джилы-Су в эко деревне обитают самые трогательные животные — поедем к ним в гости? И дети, и взрослые получат тонну удовольствия от общения с альпаками: кроткими, добрыми и очень пушистыми. По пути мы проедем через величественное горное плато, прогуляемся по Долине нарзанов.
Деревня Альпак и долина Нарзанов
Деревня Альпак и долина Нарзанов
Деревня Альпак и долина Нарзанов
Деревня Альпак и долина Нарзанов
Деревня Альпак и долина Нарзанов
Деревня Альпак и долина Нарзанов
Деревня Альпак и долина Нарзанов
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Плато Шаджатмаз
  • Медовые водопады
  • Экопарк «Долина нарзанов»
  • Деревня Альпак
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Медовые водопады и Чайный домик

Мы покажем вам Медовые водопады, расположенные в долине реки Аликоновка. Вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. В завершение отправитесь в Чайный домик, где сможете продегустировать местные гастрономические специалитеты: мед, варенье и вкуснейшие хычины.

Захватывающие виды плато Шаджатмаз

Наш путь лежит через живописные горы Кавказа: обязательно воспользуемся этим и сделаем несколько остановок в дороге. Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью: «Счастье не за горами, оно в горах». А наши гиды не дадут вам заскучать и расскажут об истории региона и обычаях местных жителей.

В гости к ласковым альпакам

В экодеревне вы познакомитесь с дальними родственниками верблюдов — добродушными и любознательными альпаками. Вы узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из нее можно носить даже аллергикам. Сможете зайти в загон к альпакам, погладить их и даже обнять — особенно животные ладят с детьми! Пушистиков можно будет угостить яблоками и морковкой и даже устроить с ними мини-фотосессию.

Экопарк Долина нарзанов

На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта: среди высоких холмов здесь расположились целебные источники Долины нарзанов. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать ее с собой в бутылочки.
Перед обратной дорогой мы остановимся на обед в местном кафе, а в зимнее время при желании покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Передвижения на комфортабельном внедорожнике Toyota, Lexus
  • Полное сопровождение водителя - гида
  • Мы можем начать экскурсию с любого города КМВ
Что не входит
  • Входные билеты к альпака 300-500 руб с человека
  • Входные билеты долина нарзанов -100 руб с человека
  • Медовые водопады -100 руб с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: с адреса проживания
Завершение: на адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Эльбрус
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Долина Нарзанов

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