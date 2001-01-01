Государственный Тебердинский биосферный заповедник
Город-курорт Теберда
Ущелье Домбай
Река Домбай-Ульген
Гора Домбай-Ульген
Гора Муса-Ачитара
Озеро Кара-Кель
Пышная растительность, вечнозеленые пихты и чистейшие горные реки
Осенью в Домбае появляются розовые крокусы и знаменитый желтый шафран Шарояна — цветок, из-за которого когда-то в Европе происходили шафрановые войны. А у нас он растёт свободно. Будьте внимательны, на территории Государственного Тебердинского биосферного заповедника цветы рвать нельзя! Берегите природу.
С вершины горы ⛰️ Муса Ачитара открывается вид на гору Эльбрус. Самая высокая гора России находится здесь по соседству — из Домбая до неё всего 60 км, правда, по пересеченной местности. Поднявшись с помощью канатной дороги на горные вершины, под горой Муса Ачитара вы увидите Военно-Сухумскую дорогу, Гоначхирское ущелье и дорогу к озеру Туманлы кель.
Организационные детали:
Экскурсант должен взять с собой паспорт, а для детей необходимо взять свидетельство о рождении, также возьмите с собой теплые вещи, солнцезащитные очки и удобную обувь.
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Стоимость подъемов канатной дороги - от 500 до 1300 руб (действует система скидок для разных возрастных и социальных групп).
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.