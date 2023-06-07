Свято-Георгиевский женский монастырь

Идея строительства храма в честь Святого Великомученика Георгия принадлежит жителям г. Ессентуки двоюродным братьям — Павлу Владимировичу Музенитову и Константину Максимовичу Асланову. Они в 1998 году, в благодарность Создателю за помощь в делах, начали строить домовую церковь рядом с поселком Ясная поляна. Место для новой православной обители выбрали прекрасное: с одной стороны вид на горы Пятигорья Машук и Бештау, а с другой стороны на заснеженные горы Большого Кавказа во главе с величественным Эльбрусом.

16 ноября 1998 года, в день св. Георгия, Митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон благословил их труд. Тогда же, в 1998 году, дал благословение на строительство храма св. Георгия Победоносца.

В 2003 году владыка Феофан, архиепископ Ставропольский и Владикавказский, благословил строительство женского монастыря. 11 апреля 2006 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии Свято-Георгиевского женского монастыря. Сегодня в нем проживают 16 монахинь во главе с игуменьей матерью Варварой. Все монахини приехали из города Малоярославец Калужской области. При монастыре открыт приют и школа для девочек с 5 лет.

В храме можно помолиться иконе Феодоровской Пресвятой Богородице, которая была написана, по преданию, евангелистом Лукой. Икона храма — это точная копия первоначального образа святой чудотворной иконы, которая находится в церкви на Дебре в Костроме. Феодоровской иконе Божье матери молятся в трудных родах роженицы.

Бештаугорский Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь

Мысль об устройстве монастыря на Бештау и осуществлении ее принадлежит инокам Иоанно-Богословской келии Хиландарского Славяно-Сербского монастыря иеромонаху Иоанну и монаху Сергию и тесно связана с личностью настоятеля названной келии — иеромонаха Герасима.

27 июля 1903 года отец Герасим, с согласия Иоанно-Богословской келии, командировал в Россию иеромонаха Иоанна и монаха Сергия изыскать средства для строительства монастыря. По приезду в Россию, монах Сергий заболел и отправился в Пятигорск для лечения, а иеромонах Иоанн в г. Петербург, где состоялась самая главная встреча с почитаемым всей Православной церковью отцом Иоанном Кранштадским. Получив от него благословение на устройство монастыря на Кавказе, он приехал в Пятигорск. Отец Иоанн вместе с отцом Сергием осмотрели юго-западный склон горы Бештау, избранной иноками как образ Афона за внешнее сходство и выбрали место для строительства монастыря.

2 мая 1904 года место для будущего храма Успения Пресвятой Богородицы освятил протоирей Спасского собора г. Пятигорска Михаил Закхеев. На склоне Бештау начались строительные работы. Кроме служения Богу монахи занимались и просветительской деятельностью.

Главной святыней обители была икона Успения Богоматери, которая располагалась над Царскими Вратами. Ее передала монастырю старушка из Казани Прасковья Степановна Локтина. Это была копия 300 летней иконы, которая находилась в Великой Церкви Киево-Печорской Лавры.

После установления Советской власти, монастырь продолжал вести иноческую жизнь до 1926 года. В 1926 году в братском корпусе большевики расположили санаторий для инвалидов. После праздника святых апостолов Петра и Павла часть монастырской братии ушла в горы Большого Кавказа.