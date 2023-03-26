каждый день 06.00

Приглашаю Вас отправиться в место, побывать в котором мечтают многие поклонники гор, туристы, фотографы. На джипе мы поднимемся к труднодоступному плато Бермамыт, виды которого напоминают Гранд-Каньон. Вы проникнетесь аутентичной атмосферой республики и узнаете о жизни и традициях коренных горцев.

Высокогорное плато Бермамыт — уникальный природный феномен Карачаево-Черкесской Республики, поражающий туристов великолепными пейзажами, чистейшим воздухом и таинственным флером труднодоступного места.

Бывалые туристы утверждают, что по своей привлекательности и фотогеничности красавец Бермамыт может дать фору своему американскому собрату - знаменитому Гранд-Каньону.

Бермамыт - это часть Скалистого хребта около верховьев рек Кума и Малка. Так называемый Большой Бермамыт - главная часть плато - расположен на высоте 2591 м. над уровнем моря. Скалистый выступ рядом — Малый Бермамыт (2643 м).

Местный рельеф полностью компенсирует своими затейливыми изгибами относительно небольшие высотные показатели: каменные гиганты в западном направлении, асимметричные склоны, ажурные каньоны, как будто с другой планеты.

Большой и Малый Бермамыт смыкает миниатюрная седловина: ее можно измерить в каких-то десятках метров.

К величественному Бермамыту стремятся в первую очередь уставшие от суеты мегаполисов городские жители. Именно в горной размеренности, умиротворяющих панорамах, бесконечных просторах вершин и небес кроется такое дорогое по нынешним временам естественное лекарство от стрессов и нервного перенапряжения.

С Бермамыта открываются фантастические панорамные виды альпийских лугов, пастбищ коров, лошадей и овец.

Основная “визитная карточка” Бермамыта - скалы невероятных форм, напоминающие античный амфитеатр.

С плато отлично различимо Эшкаконское ущельt, заросшее березовыми и сосновыми рощами, и поражающее туристов бездной аж в 900 метров!

В горном путешествии к Бермамыту вас ждут незабываемые впечатления и удивительный сюрприз для максимального наслаждения от нашего водителя.

Остаться наедине с природой, насладиться ее целительной силой и погрузиться в полнейший релакс - все это вас ждет в нашем путешествии к уникальному плато Бермамыт!

Описать словами грандиозность этого места невозможно, его нужно увидеть своими глазами, желательно на рассвете или закате. Бермамыт никогда и никого не оставит равнодушным.

С плато Бермамыт в Пятигорск вы вернетесь другими людьми, не такими, как прежде, – это чувство знакомо каждому, кто хотя бы раз побывал на смотровой площадке над скальной пропастью!