каждый день 06.00

Джип-тур на плато Бермамыт - природный феномен

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Джип-тур на плато Бермамыт - природный феномен
Джип-тур на плато Бермамыт - природный феномен
Джип-тур на плато Бермамыт - природный феномен
Джип-тур на плато Бермамыт - природный феномен
Джип-тур на плато Бермамыт - природный феномен
Джип-тур на плато Бермамыт - природный феномен
Джип-тур на плато Бермамыт - природный феномен
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Описание

Приглашаю Вас отправиться в место, побывать в котором мечтают многие поклонники гор, туристы, фотографы. На джипе мы поднимемся к труднодоступному плато Бермамыт, виды которого напоминают Гранд-Каньон. Вы проникнетесь аутентичной атмосферой республики и узнаете о жизни и традициях коренных горцев.
Высокогорное плато Бермамыт — уникальный природный феномен Карачаево-Черкесской Республики, поражающий туристов великолепными пейзажами, чистейшим воздухом и таинственным флером труднодоступного места.
Бывалые туристы утверждают, что по своей привлекательности и фотогеничности красавец Бермамыт может дать фору своему американскому собрату - знаменитому Гранд-Каньону.
Бермамыт - это часть Скалистого хребта около верховьев рек Кума и Малка. Так называемый Большой Бермамыт - главная часть плато - расположен на высоте 2591 м. над уровнем моря. Скалистый выступ рядом — Малый Бермамыт (2643 м).
Местный рельеф полностью компенсирует своими затейливыми изгибами относительно небольшие высотные показатели: каменные гиганты в западном направлении, асимметричные склоны, ажурные каньоны, как будто с другой планеты.
Большой и Малый Бермамыт смыкает миниатюрная седловина: ее можно измерить в каких-то десятках метров.
К величественному Бермамыту стремятся в первую очередь уставшие от суеты мегаполисов городские жители. Именно в горной размеренности, умиротворяющих панорамах, бесконечных просторах вершин и небес кроется такое дорогое по нынешним временам естественное лекарство от стрессов и нервного перенапряжения.
С Бермамыта открываются фантастические панорамные виды альпийских лугов, пастбищ коров, лошадей и овец.
Основная “визитная карточка” Бермамыта - скалы невероятных форм, напоминающие античный амфитеатр.
С плато отлично различимо Эшкаконское ущельt, заросшее березовыми и сосновыми рощами, и поражающее туристов бездной аж в 900 метров!
В горном путешествии к Бермамыту вас ждут незабываемые впечатления и удивительный сюрприз для максимального наслаждения от нашего водителя.
Остаться наедине с природой, насладиться ее целительной силой и погрузиться в полнейший релакс - все это вас ждет в нашем путешествии к уникальному плато Бермамыт!
Описать словами грандиозность этого места невозможно, его нужно увидеть своими глазами, желательно на рассвете или закате. Бермамыт никогда и никого не оставит равнодушным.
С плато Бермамыт в Пятигорск вы вернетесь другими людьми, не такими, как прежде, – это чувство знакомо каждому, кто хотя бы раз побывал на смотровой площадке над скальной пропастью!

каждый день 06.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Место начала и завершения?
ул. Бунимовича, 7, Пятигорск, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день 06.00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Природа лечит боль украдкой
  • Легко касается души. И неразгаданной загадкой её напев звучит в тиши
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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