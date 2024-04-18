Путешествие на джипе к урочищу Джилы-Су обещает впечатления от величественных водопадов и живописных видов
Представляем вашему вниманию эксклюзивный джип-тур в Нальчике, который приведет вас к уникальным природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии. Вас ожидает посещение знаменитой дороги с видом на Эльбрус, где вы сможете сделать фото на память.
Маршрут продолжится к урочищу Джилы-Су, где вас встретят потрясающие водопады Каракая-Су, Султан и Эмир, а также знаменитые нарзанные источники. Вас поразят скалы-аватары и «Зубы Дракона», создающие неповторимый ландшафт.
Во время прогулки по урочищу вы сможете набрать целебной воды из нарзанного источника и насладиться прохладой величественных водопадов. Дружелюбные суслики, обитающие в этом районе, добавят уникальности вашему приключению.
И, конечно, не останетесь равнодушными к местной кухне, которая удивит вас своим разнообразием и вкусом. Этот тур оставит в вашей памяти яркие воспоминания и желание возвращаться сюда снова и снова
Маршрут продолжится к урочищу Джилы-Су, где вас встретят потрясающие водопады Каракая-Су, Султан и Эмир, а также знаменитые нарзанные источники. Вас поразят скалы-аватары и «Зубы Дракона», создающие неповторимый ландшафт.
Во время прогулки по урочищу вы сможете набрать целебной воды из нарзанного источника и насладиться прохладой величественных водопадов. Дружелюбные суслики, обитающие в этом районе, добавят уникальности вашему приключению.
И, конечно, не останетесь равнодушными к местной кухне, которая удивит вас своим разнообразием и вкусом. Этот тур оставит в вашей памяти яркие воспоминания и желание возвращаться сюда снова и снова
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- В программе:
- Самая красивая и инстаграмная дорога с видом на Эльбрус
- Скалы-аватары
- Скалы Зубы Дракона
- Нарзанные источники
- Смотровые площадки
- Водопад Эмир, Султан и Каракая-Су
- Ручные суслики (запаситесь орешками и морковочкой)
Описание
Что вас ожидает: Инстаграмная дорога и памятные моменты Наши приключения начнутся с первой локации — знаменитой инстаграмной дороги с потрясающим видом на могучий Эльбрус. Здесь мы запечатлим незабываемые моменты на видео и сделаем памятные фотокарточки, чтобы разделить их с друзьями и близкими. Путешествие к урочищу Джилы-Су Далее, вдоль красивой дороги, мы отправимся к самому урочищу Джилы-Су, где нас ждут уникальные природные образования и потрясающие водопады. Красивая дорога и нарзанные источники Наш маршрут проложен по красивейшей дороге России, на которой вы сможете наслаждаться захватывающими видами на могучий Эльбрус. Посещение нарзанных источников станет не только возможностью насладиться умиротворяющей природной красотой, но и запастись целебной водой для здоровья. Скалы-аватары и скалы «Зубы Дракона» В урочище Джилы-Су мы посетим скалы-аватары и полюбуемся снизу скалами, которые напоминают зубы дракона. Эти природные образования захватывают воображение и вызывают восторг своими уникальными формами. Путешествие к нарзану и водопадам Прогуливаясь по урочищу, мы дойдем до нарзанного источника, где вы сможете набрать целебной воды себе на память (не забудьте запаситься тарами!). Затем отправимся к смотровым площадкам, насладимся видами на окружающие горы и прекрасные пейзажи. Наши глаза встретят величественные водопады Султан и Эмир, а также самый мощный водопад Каракая-Су. Здесь вы почувствуете прохладу и свежесть, окутанные мощью и величием природы. Встреча с местными обитателями В урочище Джилы-Су вас ждет встреча с местными обитателями — сусликами, которые стали настолько дружелюбными, что позволяют туристам угощать их из рук. Это будет действительно удивительный опыт! Познакомимся с местной кухней Отведаем вкусные блюда местной кухни и насладимся атмосферой традиционного гостеприимства. Завершение путешествия После насыщенного дня, мы отправимся обратно в сторону дома, но сердце останется навсегда заполнено впечатлениями от удивительного природного красавца — Урочища Джилы-Су. Это путешествие оставит незабываемые воспоминания и вдохновение на новые открытия! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: ВЫЕЗД из городов: - Пятигорск - Кисловодск - Ессентуки - Железноводск
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В программе:
- Самая красивая и инстаграмная дорога с видом на Эльбрус
- Скалы-аватары
- Скалы Зубы Дракона
- Нарзанные источники
- Смотровые площадки
- Водопад Эмир, Султан и Каракая-Су
- Ручные суслики (запаситесь орешками и морковочкой)
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Работа и сопровождение водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по указанному вами адресу
Завершение: Привозим по указанному вами адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- После бронирования свяжитесь с организатором для уточнения времени выезда и адреса сбора группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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