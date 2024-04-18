Представляем вашему вниманию эксклюзивный джип-тур в Нальчике, который приведет вас к уникальным природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии. Вас ожидает посещение знаменитой дороги с видом на Эльбрус, где вы сможете сделать фото на память. Маршрут продолжится к урочищу Джилы-Су, где вас встретят потрясающие водопады Каракая-Су, Султан и Эмир, а также знаменитые нарзанные источники. Вас поразят скалы-аватары и «Зубы Дракона», создающие неповторимый ландшафт. Во время прогулки по урочищу вы сможете набрать целебной воды из нарзанного источника и насладиться прохладой величественных водопадов. Дружелюбные суслики, обитающие в этом районе, добавят уникальности вашему приключению. И, конечно, не останетесь равнодушными к местной кухне, которая удивит вас своим разнообразием и вкусом. Этот тур оставит в вашей памяти яркие воспоминания и желание возвращаться сюда снова и снова

Описание

Что вас ожидает: Инстаграмная дорога и памятные моменты Наши приключения начнутся с первой локации — знаменитой инстаграмной дороги с потрясающим видом на могучий Эльбрус. Здесь мы запечатлим незабываемые моменты на видео и сделаем памятные фотокарточки, чтобы разделить их с друзьями и близкими. Путешествие к урочищу Джилы-Су Далее, вдоль красивой дороги, мы отправимся к самому урочищу Джилы-Су, где нас ждут уникальные природные образования и потрясающие водопады. Красивая дорога и нарзанные источники Наш маршрут проложен по красивейшей дороге России, на которой вы сможете наслаждаться захватывающими видами на могучий Эльбрус. Посещение нарзанных источников станет не только возможностью насладиться умиротворяющей природной красотой, но и запастись целебной водой для здоровья. Скалы-аватары и скалы «Зубы Дракона» В урочище Джилы-Су мы посетим скалы-аватары и полюбуемся снизу скалами, которые напоминают зубы дракона. Эти природные образования захватывают воображение и вызывают восторг своими уникальными формами. Путешествие к нарзану и водопадам Прогуливаясь по урочищу, мы дойдем до нарзанного источника, где вы сможете набрать целебной воды себе на память (не забудьте запаситься тарами!). Затем отправимся к смотровым площадкам, насладимся видами на окружающие горы и прекрасные пейзажи. Наши глаза встретят величественные водопады Султан и Эмир, а также самый мощный водопад Каракая-Су. Здесь вы почувствуете прохладу и свежесть, окутанные мощью и величием природы. Встреча с местными обитателями В урочище Джилы-Су вас ждет встреча с местными обитателями — сусликами, которые стали настолько дружелюбными, что позволяют туристам угощать их из рук. Это будет действительно удивительный опыт! Познакомимся с местной кухней Отведаем вкусные блюда местной кухни и насладимся атмосферой традиционного гостеприимства. Завершение путешествия После насыщенного дня, мы отправимся обратно в сторону дома, но сердце останется навсегда заполнено впечатлениями от удивительного природного красавца — Урочища Джилы-Су. Это путешествие оставит незабываемые воспоминания и вдохновение на новые открытия! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: ВЫЕЗД из городов: - Пятигорск - Кисловодск - Ессентуки - Железноводск