Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус и Кавказский Хребет. Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «чёрное озеро». Далее Вас ждёт канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара в Домбае. Здесь можно покататься на высокогорных качелях, насладиться горными панорамами, покататься на лыжах, санях. На обратном пути заедем в уникальный Тебердинский заповедник.