Джип-тур в Домбай с посещением Шоанинского храма

Джип-тур в Домбай с посещением Шоанинского храма
Джип-тур в Домбай с посещением Шоанинского храма
Джип-тур в Домбай с посещением Шоанинского храма
Джип-тур в Домбай с посещением Шоанинского храма
Джип-тур в Домбай с посещением Шоанинского храма
Джип-тур в Домбай с посещением Шоанинского храма
Джип-тур в Домбай с посещением Шоанинского храма
Джип-тур в Домбай с посещением Шоанинского храма
Джип-тур в Домбай с посещением Шоанинского храма

Что вы увидите 🤩

  • Перевал Гум-баши
  • Шоанинский храм
  • Домбай
  • Озеро Кара-кёль
  • Водопад Шумка
  • Тебердинский заповедник
  • Сырные пещеры
Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус и Кавказский Хребет. Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «чёрное озеро». Далее Вас ждёт канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара в Домбае. Здесь можно покататься на высокогорных качелях, насладиться горными панорамами, покататься на лыжах, санях. На обратном пути заедем в уникальный Тебердинский заповедник.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Джип-тур в Домбай
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида на протяжении всего маршрута
  • Индивидуальный трансфер
Что не входит
  • Питание
  • Билет на канатную дорогу в Домбае
  • Посещение Тебердинского заповедника — 200 руб. с человека.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Артем З.
Артем З.
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