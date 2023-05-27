Важно! К участию в Джип-туре не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица неадекватного поведения.
На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура, и неукоснительно следуйте советам инструктора. Маршрут джип-тура проходит в природной среде. Большинство правил поведения связанно именно с этим. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон при движении по лесистым участкам.
Внимательно смотрите под ноги во время пеших переходов! Берегите природу! Не загрязняйте места остановок пищевыми отходами и упаковкой! Рекомендации организаторов: Возьмите в поездку солнцезащитные средства, солнцезащитные очки, средства от укусов насекомых, носовые платки, влажные салфетки, сотовый телефон, наручные часы, фонарик, перочинный нож, необходимые лекарственные средства.
При выборе одежды руководствуйтесь принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу в зависимости от времени года. Одежда и обувь должна быть удобной, прочной и непромокаемой. Обувь: непромокаемые ботинки, желательно высокие; в жаркий и сухой период — прочные кроссовки.
Верхняя одежда: туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном, должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки: туристические непромокаемые, подойдут джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Плавки, если захотите искупаться.
Что вас ожидает:
- Безенгийская стена
- Безенгийский ледник
- Альплагерь "Безенги"
- Водопады
- Музей Балкарского народа
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Безенги – один из интереснейших районов Северного Кавказа – привлекает туристов и альпинистов всего мира. Это район, который называют Российскими Гималаями. Именно здесь находятся шесть вершин из восьми, кроме Эльбруса и Казбека, с отметкой выше пяти тысяч метров и самый большой в России долинный ледник Безенги. Ландшафт этих мест поражает своей красотой и грандиозностью, напоминая Гималайские горы. Мечта каждого альпиниста – пройти маршруты 17 километровой Безенгийской стены, но не многие решаются на такой подвиг.
В междуречье на пересечении двух ущелий Безенги и Межерги уютно расположился лучший альпинистский лагерь нашей страны – “Безенги”. Лагерь находится на территории Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника.
Путь в этот труднодоступный высокогорный район проходит по бездорожью, куда можно проехать только на машинах повышенной проходимости. Кроме альпинистов, туда приезжают и активные туристы, у которых есть возможность подняться по морене Безенгийского ледника и увидеть, как из огромного ледяного плена с шумом вырывается и бушует река Черек-Безенгийский. Гости альплагеря с удовольствием поднимаются по живописной горной тропе, чтобы полюбоваться водопадом Девичьи косы.
Программа
- Посещение достопримечательностей по программу.
- Джип-тур.
- Документы (паспорт, водительские права). Для сохранности оригиналов документов рекомендуем упаковать их в герметичный чехол и подготовить распечатанные копии первых страниц паспорта.
- Деньги — небольшую сумму наличных, поскольку маршрут может проходить по местности, где нет интернет-соединения, необходимого для совершения платежей по карте.
- Личные вещи.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обсуживание гидом-водителем
- Что не входит
- Питание по маршруту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 13.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.