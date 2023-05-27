Безенги – один из интереснейших районов Северного Кавказа – привлекает туристов и альпинистов всего мира. Это район, который называют Российскими Гималаями. Именно здесь находятся шесть вершин из восьми, кроме Эльбруса и Казбека, с отметкой выше пяти тысяч метров и самый большой в России долинный ледник Безенги. Ландшафт этих мест поражает своей красотой и грандиозностью, напоминая Гималайские горы. Мечта каждого альпиниста – пройти маршруты 17 километровой Безенгийской стены, но не многие решаются на такой подвиг.

В междуречье на пересечении двух ущелий Безенги и Межерги уютно расположился лучший альпинистский лагерь нашей страны – “Безенги”. Лагерь находится на территории Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника.

Путь в этот труднодоступный высокогорный район проходит по бездорожью, куда можно проехать только на машинах повышенной проходимости. Кроме альпинистов, туда приезжают и активные туристы, у которых есть возможность подняться по морене Безенгийского ледника и увидеть, как из огромного ледяного плена с шумом вырывается и бушует река Черек-Безенгийский. Гости альплагеря с удовольствием поднимаются по живописной горной тропе, чтобы полюбоваться водопадом Девичьи косы.