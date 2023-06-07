Джиптур «Джилы-Су
Важно! К участию в Джип-туре не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица неадекватного поведения.
На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура, и неукоснительно следуйте советам инструктора. Маршрут джип-тура проходит в природной среде. Большинство правил поведения связанно именно с этим. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон при движении по лесистым участкам.
Внимательно смотрите под ноги во время пеших переходов! Берегите природу! Не загрязняйте места остановок пищевыми отходами и упаковкой! Рекомендации организаторов: Возьмите в поездку солнцезащитные средства, солнцезащитные очки, средства от укусов насекомых, носовые платки, влажные салфетки, сотовый телефон, наручные часы, фонарик, перочинный нож, необходимые лекарственные средства.
При выборе одежды руководствуйтесь принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу в зависимости от времени года. Одежда и обувь должна быть удобной, прочной и непромокаемой. Обувь: непромокаемые ботинки, желательно высокие; в жаркий и сухой период — прочные кроссовки.
Верхняя одежда: туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном, должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки: туристические непромокаемые, подойдут джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Плавки, если захотите искупаться.
Что вас ожидает:
- Солнечная обсерватория
- Турбаза Долина нарзанов
- Река Харбаз
- Гора Сирх
- Гора Тузлук
- Урочище Джилы-Су
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Хотите ли Вы посетить место обитания Черномора из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»? Если да, то Вам необходимо поехать с нами на Джилы-Су к Северному подножию Эльбруса. Незабываемая живописная дорога то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то поднимается к заоблачным высотам.
Внимание туристов привлекает плато Шаджатмаз, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория. Одно из главных и знаменитых мест по дороге в Джилы-Су – Долина нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду. С удовольствием делаем остановку у знаменитого останца «Затерянный мир», где ведутся археологические раскопки. Сверху любуемся живописным ущельем реки Харбаз.
Уже подъезжая к знаменитой среди экстрасенсов горе Сирх, видим гору Тузлук, на которой находится пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория. И вот он, красавец Эльбрус! Гигантские серо-голубые ледники тают и образуют множество горных рек, обрывающихся грохочущими водопадами. И, наконец, долгожданный теплый целебный источник Джилы-Су, погрузившись в который каждый почувствует прилив сил и бодрости. Поражает воображение знаменитый Калинов мост, по которому не всякий готов пройти.
Программа
- Начало экскурсии в 06:30.
- Остановка на завтрак ~ в 08.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
- Солнечная обзерватория.
- Турбаза Долина нарзанов.
- Обед сухой паёк (необходимо брать с собой).
- Урочище Джилы-Су.
- Возвращение в Пятигорск ~ в 19:00.
- При себе необходимо иметь:.
- Документы (паспорт, водительские права). Для сохранности оригиналов документов рекомендуем упаковать их в герметичный чехол и подготовить распечатанные копии первых страниц паспорта.
- Деньги — небольшую сумму наличных, поскольку маршрут может проходить по местности, где нет интернет-соединения, необходимого для совершения платежей по карте.
- Личные вещи.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обсуживание гидом-водителем
- Что не входит
- Питание по маршруту. Экологический сбор на территории Национального парка “Приэльбрусье” - 200 руб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 12.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.