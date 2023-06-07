Хотите ли Вы посетить место обитания Черномора из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»? Если да, то Вам необходимо поехать с нами на Джилы-Су к Северному подножию Эльбруса. Незабываемая живописная дорога то крутым серпантином спускается в глубокие ущелья, то поднимается к заоблачным высотам.

Внимание туристов привлекает плато Шаджатмаз, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория. Одно из главных и знаменитых мест по дороге в Джилы-Су – Долина нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду. С удовольствием делаем остановку у знаменитого останца «Затерянный мир», где ведутся археологические раскопки. Сверху любуемся живописным ущельем реки Харбаз.

Уже подъезжая к знаменитой среди экстрасенсов горе Сирх, видим гору Тузлук, на которой находится пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория. И вот он, красавец Эльбрус! Гигантские серо-голубые ледники тают и образуют множество горных рек, обрывающихся грохочущими водопадами. И, наконец, долгожданный теплый целебный источник Джилы-Су, погрузившись в который каждый почувствует прилив сил и бодрости. Поражает воображение знаменитый Калинов мост, по которому не всякий готов пройти.