Важно! К участию в Джип-туре не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица неадекватного поведения.
На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура, и неукоснительно следуйте советам инструктора. Маршрут джип-тура проходит в природной среде. Большинство правил поведения связанно именно с этим. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон при движении по лесистым участкам.
Внимательно смотрите под ноги во время пеших переходов! Берегите природу! Не загрязняйте места остановок пищевыми отходами и упаковкой! Рекомендации организаторов: Возьмите в поездку солнцезащитные средства, солнцезащитные очки, средства от укусов насекомых, носовые платки, влажные салфетки, сотовый телефон, наручные часы, фонарик, перочинный нож, необходимые лекарственные средства.
При выборе одежды руководствуйтесь принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу в зависимости от времени года. Одежда и обувь должна быть удобной, прочной и непромокаемой. Обувь: непромокаемые ботинки, желательно высокие; в жаркий и сухой период — прочные кроссовки.
Верхняя одежда: туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном, должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки: туристические непромокаемые, подойдут джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Плавки, если захотите искупаться.
Что вас ожидает:
- Плато Шаджатмаз
- Долина Нарзанов
- Песчаные замки
- Гора Харбас
- Каменные лабиринты Худес
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
В труднодоступной скалистой местности реки Худес находятся удивительные каменные лабиринты. Каменный массив распался, расползся, растекся на столько фрагментов, что образовал действительно некую структуру, состоящую из множества путей, которые заканчиваются тупиком. Под лабиринтом древние греки и римляне подразумевали обширное пространство, состоящее из многочисленных залов, камер, дворов и переходов, расположенных по сложному и запутанному плану.
Высота стен этого необычного природного объекта три-четыре, а где и пять-шесть метров. Если вы верите в чудеса – вам надо обязательно увидеть Худесский лабиринт. Кстати, с него открывается поразительно красивый вид на самую главную достопримечательность наших мест и всего Кавказа – величавый Эльбрус.
Худеский лабиринт – каменный массив, нависающий над обрывом, зрелище на самом деле удивительнейшее. Конечно, в нем не заплутаешь, так входов и выходов великое множество, но потеряться можно запросто.
Сам внешний облик горного массива, распавшегося под сокрушительными ударами времени и природы, на многочисленные островки, представляющего из себя удивительную каменную вязь, никого не оставит равнодушным.
Завтрак и ужин (за доп. плату) в Долине Нарзанов.
Программа
- Посещение достопримечательностей по программе.
- Джип-тур.
- Документы (паспорт, водительские права). Для сохранности оригиналов документов рекомендуем упаковать их в герметичный чехол и подготовить распечатанные копии первых страниц паспорта.
- Деньги — небольшую сумму наличных, поскольку маршрут может проходить по местности, где нет интернет-соединения, необходимого для совершения платежей по карте.
- Личные вещи.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обсуживание гидом-водителем
- Что не входит
- Питание по маршруту. Экологический сбор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.