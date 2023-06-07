В труднодоступной скалистой местности реки Худес находятся удивительные каменные лабиринты. Каменный массив распался, расползся, растекся на столько фрагментов, что образовал действительно некую структуру, состоящую из множества путей, которые заканчиваются тупиком. Под лабиринтом древние греки и римляне подразумевали обширное пространство, состоящее из многочисленных залов, камер, дворов и переходов, расположенных по сложному и запутанному плану.

Высота стен этого необычного природного объекта три-четыре, а где и пять-шесть метров. Если вы верите в чудеса – вам надо обязательно увидеть Худесский лабиринт. Кстати, с него открывается поразительно красивый вид на самую главную достопримечательность наших мест и всего Кавказа – величавый Эльбрус.

Худеский лабиринт – каменный массив, нависающий над обрывом, зрелище на самом деле удивительнейшее. Конечно, в нем не заплутаешь, так входов и выходов великое множество, но потеряться можно запросто.

Сам внешний облик горного массива, распавшегося под сокрушительными ударами времени и природы, на многочисленные островки, представляющего из себя удивительную каменную вязь, никого не оставит равнодушным.

Завтрак и ужин (за доп. плату) в Долине Нарзанов.