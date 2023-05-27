Смешанная: автобусная и пешеходная.



Важно! К участию в Джип-туре не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица неадекватного поведения.



На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура, и неукоснительно следуйте советам инструктора. Маршрут джип-тура проходит в природной среде. Большинство правил поведения связанно именно с этим. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон при движении по лесистым участкам.



Внимательно смотрите под ноги во время пеших переходов! Берегите природу! Не загрязняйте места остановок пищевыми отходами и упаковкой! Рекомендации организаторов: Возьмите в поездку солнцезащитные средства, солнцезащитные очки, средства от укусов насекомых, носовые платки, влажные салфетки, сотовый телефон, наручные часы, фонарик, перочинный нож, необходимые лекарственные средства.



При выборе одежды руководствуйтесь принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу в зависимости от времени года. Одежда и обувь должна быть удобной, прочной и непромокаемой. Обувь: непромокаемые ботинки, желательно высокие; в жаркий и сухой период — прочные кроссовки.



Верхняя одежда: туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном, должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки: туристические непромокаемые, подойдут джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Плавки, если захотите искупаться.