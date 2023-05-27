Смешанная: автобусная и пешеходная.
Важно! К участию в Джип-туре не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица неадекватного поведения.
На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура, и неукоснительно следуйте советам инструктора. Маршрут джип-тура проходит в природной среде. Большинство правил поведения связанно именно с этим. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон при движении по лесистым участкам.
Внимательно смотрите под ноги во время пеших переходов! Берегите природу! Не загрязняйте места остановок пищевыми отходами и упаковкой! Рекомендации организаторов: Возьмите в поездку солнцезащитные средства, солнцезащитные очки, средства от укусов насекомых, носовые платки, влажные салфетки, сотовый телефон, наручные часы, фонарик, перочинный нож, необходимые лекарственные средства.
При выборе одежды руководствуйтесь принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу в зависимости от времени года. Одежда и обувь должна быть удобной, прочной и непромокаемой. Обувь: непромокаемые ботинки, желательно высокие; в жаркий и сухой период — прочные кроссовки.
Верхняя одежда: туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном, должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки: туристические непромокаемые, подойдут джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Плавки, если захотите искупаться.
Важно! К участию в Джип-туре не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица неадекватного поведения.
На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура, и неукоснительно следуйте советам инструктора. Маршрут джип-тура проходит в природной среде. Большинство правил поведения связанно именно с этим. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон при движении по лесистым участкам.
Внимательно смотрите под ноги во время пеших переходов! Берегите природу! Не загрязняйте места остановок пищевыми отходами и упаковкой! Рекомендации организаторов: Возьмите в поездку солнцезащитные средства, солнцезащитные очки, средства от укусов насекомых, носовые платки, влажные салфетки, сотовый телефон, наручные часы, фонарик, перочинный нож, необходимые лекарственные средства.
При выборе одежды руководствуйтесь принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу в зависимости от времени года. Одежда и обувь должна быть удобной, прочной и непромокаемой. Обувь: непромокаемые ботинки, желательно высокие; в жаркий и сухой период — прочные кроссовки.
Верхняя одежда: туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном, должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки: туристические непромокаемые, подойдут джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Плавки, если захотите искупаться.
Что вас ожидает:
- Древние аланские родовые башни
- Ущелье Кармадон
- Ледник Колка
- Аланский мужской монастырь
- Гора Казбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Даргавс – это некрополь, загадочная и необычная достопримечательность России. Самый старый склеп датирован XIV веком. Самые высокие водопады Европы и пятые в списке высотников всей планеты. Они производят впечатление потоков, льющихся прямо с неба.
Программа
- Древние аланские родовые башни.
- Ущелье Кармадон – место гибели Сергея Бодрова.
- Ледник Колка.
- Аланский мужской монастырь.
- Древняя каменная крепость.
- Гора Казбек (50033 н. у. м.).
- Посещение теснины Кадаргаван и реки Фиагдон.
- Мидаграбинские водопады (по погодным условиям).
Возможно купание в термальных источниках в ущелье Кармадон или в п. Нижний Бирагзанг.
При себе необходимо иметь:
- Документы (паспорт, водительские права). Для сохранности оригиналов документов рекомендуем упаковать их в герметичный чехол и подготовить распечатанные копии первых страниц паспорта.
- Деньги — небольшую сумму наличных, поскольку маршрут может проходить по местности, где нет интернет-соединения, необходимого для совершения платежей по карте.
- Личные вещи.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обсуживание гидом-водителем
- Что не входит
- Питание по маршруту. Даргавс – город мертвых: экологический сбор100 руб. Купание в горячем источнике пос. Бирагзанг - 300 руб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 06:00Экскурсия длится около 17 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Пятигорске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Необычные
Активный отдых
На весь день
Джиппинг
Природа и пейзажи
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