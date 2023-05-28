Путешествие начинается с остановки на завтрак в кафе. Далее отправляемся к Былымским озерам. Они расположены на территории Кабардино-Балкарской республики. Другое название – озера Гижгит. Вода в них имеет очень красивый бирюзовый цвет. Озеро окружают довольно живописные места. Вокруг него зеленеют холмы. Вдали, над такими же зелёными холмами, виднеются каменистые утёсы. Над ними клубятся белые облака и синеет необъятная ширь неба.

После туристов ждет активный джиппинг через перевал Актопрак. Первые 5 км. проходят в южном направлении по дну долины реки Кестанты (правый приток Баксана). Затем у горы Кызыл-Ыстын смещаемся резко на восток в урочище Кюл-Чегет. У подножия Скалистого хребта в районе скалы-арки и перевала Лха снова поворачиваем на юг. Далее дорога приобретает извилистый характер. Окружающие пейзажи становятся настолько живописными, что туристы прозвали этот маршрут «дорога красоты». Проехав мимо горы Лха, поднимаемся на перевал Актопрак (1500 м), за которым начинается серпантинный спуск в Чегемское ущелье вблизи устья реки Кекташ.

После обед на Чегемских водопадах. Далее посещение Песчаного города (замков) в Чегемском ущелье и Турбаза “Флай Чегет”.

Следующая остановка в древнем балкарском селение Эль-Тюбю в верховьях Чегемского ущелья на левом берегу реки Чегем. Это родина великого балкарского поэта и мудреца Кайсына Кулиева. Башню Балкаруковых в Эль-Тюбю ещё называют Башней любви.

Недалеко от селения вверх по скалистой стене уходят две старинные оборонительные Греческие лестницы. Немного выше Греческих лестниц находятся древние балкарские мавзолеи, в которых хоронили местную знать в VIII–XVIII веках.

Далее посещение термального комплекса “Гедуко” (если предусмотрено программой, уточняется накануне).