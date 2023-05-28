Важно! К участию в Джип-туре не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица неадекватного поведения.
На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура, и неукоснительно следуйте советам инструктора. Маршрут джип-тура проходит в природной среде. Большинство правил поведения связанно именно с этим. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон при движении по лесистым участкам.
Внимательно смотрите под ноги во время пеших переходов! Берегите природу! Не загрязняйте места остановок пищевыми отходами и упаковкой! Рекомендации организаторов: Возьмите в поездку солнцезащитные средства, солнцезащитные очки, средства от укусов насекомых, носовые платки, влажные салфетки, сотовый телефон, наручные часы, фонарик, перочинный нож, необходимые лекарственные средства.
При выборе одежды руководствуйтесь принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу в зависимости от времени года. Одежда и обувь должна быть удобной, прочной и непромокаемой. Обувь: непромокаемые ботинки, желательно высокие; в жаркий и сухой период — прочные кроссовки.
Верхняя одежда: туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном, должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки: туристические непромокаемые, подойдут джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Плавки, если захотите искупаться.
Что вас ожидает:
- Озёра Гижгит
- Перевал Актопрак
- Гора Лха
- Чегемские водопады
- Эль-Тюбю
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Путешествие начинается с остановки на завтрак в кафе. Далее отправляемся к Былымским озерам. Они расположены на территории Кабардино-Балкарской республики. Другое название – озера Гижгит. Вода в них имеет очень красивый бирюзовый цвет. Озеро окружают довольно живописные места. Вокруг него зеленеют холмы. Вдали, над такими же зелёными холмами, виднеются каменистые утёсы. Над ними клубятся белые облака и синеет необъятная ширь неба.
После туристов ждет активный джиппинг через перевал Актопрак. Первые 5 км. проходят в южном направлении по дну долины реки Кестанты (правый приток Баксана). Затем у горы Кызыл-Ыстын смещаемся резко на восток в урочище Кюл-Чегет. У подножия Скалистого хребта в районе скалы-арки и перевала Лха снова поворачиваем на юг. Далее дорога приобретает извилистый характер. Окружающие пейзажи становятся настолько живописными, что туристы прозвали этот маршрут «дорога красоты». Проехав мимо горы Лха, поднимаемся на перевал Актопрак (1500 м), за которым начинается серпантинный спуск в Чегемское ущелье вблизи устья реки Кекташ.
После обед на Чегемских водопадах. Далее посещение Песчаного города (замков) в Чегемском ущелье и Турбаза “Флай Чегет”.
Следующая остановка в древнем балкарском селение Эль-Тюбю в верховьях Чегемского ущелья на левом берегу реки Чегем. Это родина великого балкарского поэта и мудреца Кайсына Кулиева. Башню Балкаруковых в Эль-Тюбю ещё называют Башней любви.
Недалеко от селения вверх по скалистой стене уходят две старинные оборонительные Греческие лестницы. Немного выше Греческих лестниц находятся древние балкарские мавзолеи, в которых хоронили местную знать в VIII–XVIII веках.
Далее посещение термального комплекса “Гедуко” (если предусмотрено программой, уточняется накануне).
Программа
- Начало экскурсии в 06:30.
- Остановка на завтрак ~ в 08.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
- Озеро Гижгит.
- Джиппинг через перевал Актопрак.
- Обед сухой паёк (необходимо брать с собой).
- Посещение Песчаного города (замков).
- Балкарское селение Эль-Тюбю.
- Посещение термального комплекса “Гедуко” (если предусмотрено программой).
- Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.
- Документы (паспорт, водительские права). Для сохранности оригиналов документов рекомендуем упаковать их в герметичный чехол и подготовить распечатанные копии первых страниц паспорта.
- Деньги — небольшую сумму наличных, поскольку маршрут может проходить по местности, где нет интернет-соединения, необходимого для совершения платежей по карте.
- Личные вещи.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обсуживание гидом-водителем
- Что не входит
- Питание по маршруту. Термальный комплекс Гедуко (если предусмотрено программой) - 300 руб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 13.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.