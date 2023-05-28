Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем море очень живописна. С Большого Бермамыта, на который заезжают наши внедорожники, в ясную погоду открывается самый красивый и лучший вид на Эльбрус с северной стороны и весь район Северного Приэльбрусья.

Эльбрус, заснеженный исполин, словно огромный белый айсберг поднимается над скалистыми предгорьями, среди которых выделяются плато Инал, Канжол, отроги плато Бичесын, а также хребты Скалистый, Боковой, Главный Кавказский. Все эти необъятные горные просторы украшают многочисленные живописные долины рек, стремительно несущие свои воды в реку Малку – главную реку Северного Приэльбрусья.

Здесь, на Бермамыте, можно увидеть тот самый знаменитый и загадочный Броккенский призрак, который хорошо описан в романе Майна Рида «Всадник без головы». Для этого нужно встретить рассвет на Бермамыте. Туристов привлекают потрясающие виды на вертикальные отвесные эскарпы, обращённые на юг, глубокие каньоны, на дне которых стремительно бегут горные реки. Летом радуют глаз пестрые субальпийские луга, где мирно пасутся табуны лошадей.