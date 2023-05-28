Важно! К участию в Джип-туре не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также лица неадекватного поведения.
На протяжении маршрута соблюдайте технику безопасности, с которой Вас ознакомят перед началом джип-тура, и неукоснительно следуйте советам инструктора. Маршрут джип-тура проходит в природной среде. Большинство правил поведения связанно именно с этим. Всегда плотно застёгивайте куртку и одевайте капюшон при движении по лесистым участкам.
Внимательно смотрите под ноги во время пеших переходов! Берегите природу! Не загрязняйте места остановок пищевыми отходами и упаковкой! Рекомендации организаторов: Возьмите в поездку солнцезащитные средства, солнцезащитные очки, средства от укусов насекомых, носовые платки, влажные салфетки, сотовый телефон, наручные часы, фонарик, перочинный нож, необходимые лекарственные средства.
При выборе одежды руководствуйтесь принципами подбора одежды для любого активного тура или просто похода на природу в зависимости от времени года. Одежда и обувь должна быть удобной, прочной и непромокаемой. Обувь: непромокаемые ботинки, желательно высокие; в жаркий и сухой период — прочные кроссовки.
Верхняя одежда: туристическая непромокаемая куртка (или ветровка), с капюшоном, должна иметь манжеты на рукавах, хорошо прикрывать поясницу и плотно застёгиваться на молнию. Брюки: туристические непромокаемые, подойдут джинсы или любые прочные штаны, в которых Вам удобно. Плавки, если захотите искупаться.
Что вас ожидает:
- Гора Баран
- Плато Бермамыт
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем море очень живописна. С Большого Бермамыта, на который заезжают наши внедорожники, в ясную погоду открывается самый красивый и лучший вид на Эльбрус с северной стороны и весь район Северного Приэльбрусья.
Эльбрус, заснеженный исполин, словно огромный белый айсберг поднимается над скалистыми предгорьями, среди которых выделяются плато Инал, Канжол, отроги плато Бичесын, а также хребты Скалистый, Боковой, Главный Кавказский. Все эти необъятные горные просторы украшают многочисленные живописные долины рек, стремительно несущие свои воды в реку Малку – главную реку Северного Приэльбрусья.
Здесь, на Бермамыте, можно увидеть тот самый знаменитый и загадочный Броккенский призрак, который хорошо описан в романе Майна Рида «Всадник без головы». Для этого нужно встретить рассвет на Бермамыте. Туристов привлекают потрясающие виды на вертикальные отвесные эскарпы, обращённые на юг, глубокие каньоны, на дне которых стремительно бегут горные реки. Летом радуют глаз пестрые субальпийские луга, где мирно пасутся табуны лошадей.
Программа
- Начало экскурсии в 06:30.
- Остановка на завтрак ~ в 08.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
- Плато Бермамыт - высшая точка скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья.
- Обед сухой паёк (необходимо брать с собой).
- Возвращение в Пятигорск ~ в 19:00.
- Документы (паспорт, водительские права). Для сохранности оригиналов документов рекомендуем упаковать их в герметичный чехол и подготовить распечатанные копии первых страниц паспорта.
- Деньги — небольшую сумму наличных, поскольку маршрут может проходить по местности, где нет интернет-соединения, необходимого для совершения платежей по карте.
- Личные вещи.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обсуживание гидом-водителем
- Что не входит
- Питание по маршруту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 13.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.