Архыз – лучший в России горноклиматический курорт, край нетронутой кавказской природы и памятников старины.

Чтобы увидеть Кавказ во всей его первозданной красе, насладиться девственной природой, отдохнуть вдали от городской суеты, сплавиться по горным рекам, надо побывать на экскурсии в Архызе – высокогорной долине, расположенной в верховьях реки Большой Зеленчук.

Искупаться под брызгами Софийского водопада, отведать вкусную талую воду, пройтись по зарослям рододендронов, анемонов, наполняющих пьянящим ароматом всю долину, вы сможете, посетив долину Архыз.

По желанию возможен рафтинг или посещение древних христианских святынь.