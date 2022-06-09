Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Затерянный мир Джейрахского района
Наш маршрут пройдет по одному из самых экологически чистых мест планеты и важнейшему историческому центру ингушей, откуда они расселились по территории современной республики и где до сих пор сохраняются их фамильные башенные поселения.
Поговорим о том, почему здесь так много башен, какую значимость, помимо очевидных, они имели в жизни народа, и какие традиции были связаны со возведением сооружений. Кроме того, вы узнаете о законах, по которым испокон веков жили ингушйские тайпы, и услышите предания об ингушских женщинах, обладавших исключительной силой духа. И конечно, всю дорогу вас будут сопровождать картинные виды лугов, таинственных ущелий и могучих вершин Кавказских гор, стоящих на страже своих обитателей.
Памятники Страны башен
Вы побываете в башенном комплексе Эгикал 12-18 вв., расположенном в Ассинском ущелье и входящем в состав Джейрахско-Ассинского заповедника (он включает более тысячи памятников истории, культуры и природы). Также в программе башенный комплекс Эрзи 14-16 вв. и достопримечательность Гулойхийского ущелья — Вовнушки, важная точка Шелкового пути, символ и гордость всей Ингушетии и финалист конкурса «Семь чудес России». Также в течение дня вы посетите христианский храм Тхаба-Ерды 8-9 века.
Организационные детали
Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Патриот
Начало экскурсии возможно из любого города КМВ
Трансфер включен в стоимость, отдельно оплачивается посещение заповедника Эрзи — 150 руб. /человека
Для въезда в Ингушетию при себе обязательно иметь паспорт и свидетельство о рождении на детей
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Марат — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 192 экскурсии для 309 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!