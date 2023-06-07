Что вас ожидает:
- Озеро Проваль
- Эолова Арфа
- Гора Горячая
- Скульптура орла
- Парк Цветник
- Место дуэли М. Ю. Лермонтова
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Город Пятигорск – один из старейших курортов России. Он раскинулся на склонах и у подножия горы Машук. Природа с расточительной щедростью одарила этот маленький уголок земли на склоне Машука разнообразными минеральными источниками и благодаря этому он стал одним из немногих многопрофильных курортов в мире.
Город Пятигорск – это не только здравница – это город с богатой, интересной и насыщенной историей.
Первооткрывателем Кавказа в русской литературе стал А. С. Пушкин. А непревзойденным певцом Кавказа – М. Ю. Лермонтов. За свою короткую жизнь он много раз приезжал на Кавказ, в Пятигорск. С нашим городом его многое связывало: здесь он пережил первые порывы поэтического вдохновения, здесь он бывал в тяжелые годы изгнания, здесь он встречался со своими друзьями, и именно здесь трагически оборвалась его судьба. Пятигорск — один из 4-х лермонтовских городов нашей страны. Пятигорск неоднократно посещал Л. Н. Толстой, В. Г. Белинский и многие известные писатели, поэты, музыканты сохранили о нашем городе самые лучшие воспоминания.
Во время экскурсии по Пятигорску туристы посетят озеро «Проваль», Эолову Арфу, грот М. Ю. Лермонтова, Академическую галерею. Прогуляются по горе Горячая, сфотографируются с символом Кавказских Минеральных Вод — скульптурой «Орел, терзающий змею», посетят грот Дианы, парк «Цветник», увидят Лермонтовскую галерею, старейшие здания города, которые сегодня являются памятниками архитектуры, памятник А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову и обязательно посетят место дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Программа
Начало экскурсии в 14:20.
Посещение: озера «Проваль», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук..
Окончание экскурсии ~ в 17:30.
Самостоятельное посещение в любое свободное время за доп. плату (в программу экскурсии не входит):.
Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова». Стоимость экскурсии взрослым - 150 руб., школьникам - 100 руб.;
Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск взрослым - 360 руб., дети до 5 лет - 200 руб.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, Четверг, Суббота. в 14:20Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.