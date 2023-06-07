Экскурсия по Пятигорску

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Экскурсия по Пятигорску
Экскурсия по Пятигорску
Экскурсия по Пятигорску
Экскурсия по Пятигорску

Что вас ожидает:

  • Озеро Проваль
  • Эолова Арфа
  • Гора Горячая
  • Скульптура орла
  • Парк Цветник
  • Место дуэли М. Ю. Лермонтова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Город Пятигорск – один из старейших курортов России. Он раскинулся на склонах и у подножия горы Машук. Природа с расточительной щедростью одарила этот маленький уголок земли на склоне Машука разнообразными минеральными источниками и благодаря этому он стал одним из немногих многопрофильных курортов в мире.

Город Пятигорск – это не только здравница – это город с богатой, интересной и насыщенной историей.

Первооткрывателем Кавказа в русской литературе стал А. С. Пушкин. А непревзойденным певцом Кавказа – М. Ю. Лермонтов. За свою короткую жизнь он много раз приезжал на Кавказ, в Пятигорск. С нашим городом его многое связывало: здесь он пережил первые порывы поэтического вдохновения, здесь он бывал в тяжелые годы изгнания, здесь он встречался со своими друзьями, и именно здесь трагически оборвалась его судьба. Пятигорск — один из 4-х лермонтовских городов нашей страны. Пятигорск неоднократно посещал Л. Н. Толстой, В. Г. Белинский и многие известные писатели, поэты, музыканты сохранили о нашем городе самые лучшие воспоминания.

Во время экскурсии по Пятигорску туристы посетят озеро «Проваль», Эолову Арфу, грот М. Ю. Лермонтова, Академическую галерею. Прогуляются по горе Горячая, сфотографируются с символом Кавказских Минеральных Вод — скульптурой «Орел, терзающий змею», посетят грот Дианы, парк «Цветник», увидят Лермонтовскую галерею, старейшие здания города, которые сегодня являются памятниками архитектуры, памятник А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову и обязательно посетят место дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Программа

  • Начало экскурсии в 14:20

    .

  • Посещение: озера «Проваль», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

    .

  • Окончание экскурсии ~ в 17:30.

    Самостоятельное посещение в любое свободное время за доп. плату (в программу экскурсии не входит):
    Музей-заповедник «Домик М. Ю. Лермонтова». Стоимость экскурсии взрослым - 150 руб., школьникам - 100 руб.;
    Канатная дорога на вершину горы Машук подъем и спуск взрослым - 360 руб., дети до 5 лет - 200 руб.

    .

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота. в 14:20
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Похожие туры из Пятигорска

Старинный Пятигорск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
112 отзывов
Популярное предложение
Старинный Пятигорск
Душевная прогулка по знаковым местам города с легким погружением в историю
Место дуэли М. Ю Лермонтова
Завтра
9 июня
11 июня
12 июня
61205 202 за всё до 3 чел.
Пятигорск: дома и судьбы
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
33 отзыва
Пятигорск: дома и судьбы
Погулять по сказочным улицам города и раскрыть его секреты на авторской экскурсии
у парка Цветник
Завтра
8 июня
9 июня
10 июня
1 500 за человека
Пятигорск известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
43 отзыва
Пятигорск известный и неизведанный
Погулять по старинным улицам, расшифровать архитектурное наследие города и погрузиться в его историю
около Лазаревского храма
Завтра
8 июня
9 июня
12 июня
5 850 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Пятигорске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ