Город Пятигорск – один из старейших курортов России. Он раскинулся на склонах и у подножия горы Машук. Природа с расточительной щедростью одарила этот маленький уголок земли на склоне Машука разнообразными минеральными источниками и благодаря этому он стал одним из немногих многопрофильных курортов в мире.

Город Пятигорск – это не только здравница – это город с богатой, интересной и насыщенной историей.

Первооткрывателем Кавказа в русской литературе стал А. С. Пушкин. А непревзойденным певцом Кавказа – М. Ю. Лермонтов. За свою короткую жизнь он много раз приезжал на Кавказ, в Пятигорск. С нашим городом его многое связывало: здесь он пережил первые порывы поэтического вдохновения, здесь он бывал в тяжелые годы изгнания, здесь он встречался со своими друзьями, и именно здесь трагически оборвалась его судьба. Пятигорск — один из 4-х лермонтовских городов нашей страны. Пятигорск неоднократно посещал Л. Н. Толстой, В. Г. Белинский и многие известные писатели, поэты, музыканты сохранили о нашем городе самые лучшие воспоминания.

Во время экскурсии по Пятигорску туристы посетят озеро «Проваль», Эолову Арфу, грот М. Ю. Лермонтова, Академическую галерею. Прогуляются по горе Горячая, сфотографируются с символом Кавказских Минеральных Вод — скульптурой «Орел, терзающий змею», посетят грот Дианы, парк «Цветник», увидят Лермонтовскую галерею, старейшие здания города, которые сегодня являются памятниками архитектуры, памятник А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову и обязательно посетят место дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.