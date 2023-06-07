Ессентуки – единственный равнинный город-курорт на КМВ. Искусственный парк украсил степную местность и придал курорту неповторимое очарование. Все вы конечно слышали о знаменитых источниках Ессентуки №4 и Ессентуки №17. Эти источники в 19 веке один из исследователей КМВ назвал «жемчужиной Северного Кавказа, его национальной гордостью». С давних пор на курортах не только лечились, но и отдыхали. Даже сам факт посещения Ессентуков такими «великанами» мировой науки и культуры, как Гааз, Смирнов, Рахманинов, Шаляпин, Горький, Станиславский, Прокофьев делает мемориальными многие уголки города, посещение которых входит в программу нашей экскурсии.

Издавна свидетелем и сосредоточием всей лечебной и «светской» жизни Ессентукского курорта был парк. Курортный парк, занимающий более 60 гектаров зеленых насаждений, раскинулся в центральной части города-курорта и делится на Верхний и Нижний. Флора парка разнообразна и богата. Тут и можжевельник вингирский, выделяющий фитонциды — летучие вещества с бактерицидными свойствами, и мучнистая рябина, и туя, и жимолость, ясени и клены. В летнее время клумбы курортного парка отличаются красотой и пышностью. Здесь применяется вертикальное озеленение — трельяжи, арки и беседки увиты хмелем, виноградом, розами. Сам воздух парка целебный. Парк раскинут на плоской вершине Щелочной горы и ее подножий, где были открыты первые выходы ключей. Поэтому здесь множество павильонов над бюветами всех основных источников. Сейчас старые павильоны служат только парковыми украшениями. Как Нижний, так и Верхний парки украшены беседками и скульптурными изображениями, что придает им особое очарование.

Во время экскурсии в Ессентуки вы попробуете соляно-щелочные источники, которые принесли городу-курорту заслуженную славу