Экскурсия в Ессентуки из Пятигорска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Экскурсия в Ессентуки из Пятигорска
Экскурсия в Ессентуки из Пятигорска
Экскурсия в Ессентуки из Пятигорска
Экскурсия в Ессентуки из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Грязелечебница имени Н. А. Семашко
  • Воронцовский парк
  • Николаевский ванны
  • Источники № 4 и № 17
  • Театральная площадь им. Шаляпина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Ессентуки – единственный равнинный город-курорт на КМВ. Искусственный парк украсил степную местность и придал курорту неповторимое очарование. Все вы конечно слышали о знаменитых источниках Ессентуки №4 и Ессентуки №17. Эти источники в 19 веке один из исследователей КМВ назвал «жемчужиной Северного Кавказа, его национальной гордостью». С давних пор на курортах не только лечились, но и отдыхали. Даже сам факт посещения Ессентуков такими «великанами» мировой науки и культуры, как Гааз, Смирнов, Рахманинов, Шаляпин, Горький, Станиславский, Прокофьев делает мемориальными многие уголки города, посещение которых входит в программу нашей экскурсии.

Издавна свидетелем и сосредоточием всей лечебной и «светской» жизни Ессентукского курорта был парк. Курортный парк, занимающий более 60 гектаров зеленых насаждений, раскинулся в центральной части города-курорта и делится на Верхний и Нижний. Флора парка разнообразна и богата. Тут и можжевельник вингирский, выделяющий фитонциды — летучие вещества с бактерицидными свойствами, и мучнистая рябина, и туя, и жимолость, ясени и клены. В летнее время клумбы курортного парка отличаются красотой и пышностью. Здесь применяется вертикальное озеленение — трельяжи, арки и беседки увиты хмелем, виноградом, розами. Сам воздух парка целебный. Парк раскинут на плоской вершине Щелочной горы и ее подножий, где были открыты первые выходы ключей. Поэтому здесь множество павильонов над бюветами всех основных источников. Сейчас старые павильоны служат только парковыми украшениями. Как Нижний, так и Верхний парки украшены беседками и скульптурными изображениями, что придает им особое очарование.

Во время экскурсии в Ессентуки вы попробуете соляно-щелочные источники, которые принесли городу-курорту заслуженную славу

Программа

Посещение достопримечательностей по программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 14:20
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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