Что вас ожидает:
- Замок Коварства и Любви
- Курортный парк Кисловодска
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Самый южный, самый высокий, самый большой и знаменитый город солнца и нарзана – Кисловодск. Город – праздник, город – сад, город пьянящего живительного воздуха.
Кисловодск расположен в котловине между Джинальским, Боргустанским и Кабардинским хребтами. Шумные горные речки Ольховка, Березовка, Аликоновка оживляют ландшафт курорта и его окрестностей. Славу курорту принес легендарный напиток богатырей – «Нарзан». Во время экскурсии в Кисловодск вы сможете оценить вкус 3-х нарзанов Кисловодска в Главной нарзанной галерее.
Еще одно богатство курорта – огромный, рукотворный, лечебный парк – место прогулок всех гостей города. Площадь парка более 2000 гектаров и за один день его не обойти. В ходе экскурсии мы знакомим вас с исторической частью парка – Нижним парком. Там много достопримечательностей и везде туристы смогут сфотографироваться и, конечно, узнают много нового и интересного из истории города-курорта. Кисловодск очаровал своей живописной уникальностью многих знаменитых и выдающихся людей, о чем вам тоже расскажет экскурсовод.
Программа
Начало экскурсии в 13:20..
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны..
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30..
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, суббота в 13:20Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.