Экскурсия в Кисловодск из Пятигорска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Экскурсия в Кисловодск из Пятигорска
Экскурсия в Кисловодск из Пятигорска
Экскурсия в Кисловодск из Пятигорска
Экскурсия в Кисловодск из Пятигорска
Экскурсия в Кисловодск из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Замок Коварства и Любви
  • Курортный парк Кисловодска
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Самый южный, самый высокий, самый большой и знаменитый город солнца и нарзана – Кисловодск. Город – праздник, город – сад, город пьянящего живительного воздуха.

Кисловодск расположен в котловине между Джинальским, Боргустанским и Кабардинским хребтами. Шумные горные речки Ольховка, Березовка, Аликоновка оживляют ландшафт курорта и его окрестностей. Славу курорту принес легендарный напиток богатырей – «Нарзан». Во время экскурсии в Кисловодск вы сможете оценить вкус 3-х нарзанов Кисловодска в Главной нарзанной галерее.

Еще одно богатство курорта – огромный, рукотворный, лечебный парк – место прогулок всех гостей города. Площадь парка более 2000 гектаров и за один день его не обойти. В ходе экскурсии мы знакомим вас с исторической частью парка – Нижним парком. Там много достопримечательностей и везде туристы смогут сфотографироваться и, конечно, узнают много нового и интересного из истории города-курорта. Кисловодск очаровал своей живописной уникальностью многих знаменитых и выдающихся людей, о чем вам тоже расскажет экскурсовод.

Программа

  • Начало экскурсии в 13:20.

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  • Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

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  • Возвращение в Пятигорск ~ в 18:30.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 13:20
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Обзорные
История и культура

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