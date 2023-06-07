Самый южный, самый высокий, самый большой и знаменитый город солнца и нарзана – Кисловодск. Город – праздник, город – сад, город пьянящего живительного воздуха.

Кисловодск расположен в котловине между Джинальским, Боргустанским и Кабардинским хребтами. Шумные горные речки Ольховка, Березовка, Аликоновка оживляют ландшафт курорта и его окрестностей. Славу курорту принес легендарный напиток богатырей – «Нарзан». Во время экскурсии в Кисловодск вы сможете оценить вкус 3-х нарзанов Кисловодска в Главной нарзанной галерее.

Еще одно богатство курорта – огромный, рукотворный, лечебный парк – место прогулок всех гостей города. Площадь парка более 2000 гектаров и за один день его не обойти. В ходе экскурсии мы знакомим вас с исторической частью парка – Нижним парком. Там много достопримечательностей и везде туристы смогут сфотографироваться и, конечно, узнают много нового и интересного из истории города-курорта. Кисловодск очаровал своей живописной уникальностью многих знаменитых и выдающихся людей, о чем вам тоже расскажет экскурсовод.