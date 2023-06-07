Железноводск – самый маленький, самый северный и самый живописный город-курорт КМВ. Природа оказалась наиболее щедрой именно к Железноводску, потому что вокруг него целый ансамбль гор, одна живописней другой.

Железноводск расположен на склоне горы Железной, а его здравницы утопают в естественном лесу.

Но славу Железноводску принесло не живописное расположение, а целебные источники горячих и холодных минеральных вод, равных которым немного в мире. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей открытия этих источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями. Вы увидите все исторические достопримечательности города: здание минеральных ванн М. Н. Островского, памятник М. Ю. Лермонтову, бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана (сегодня санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинскую галерею, прогуляетесь по роскошному парку, подышите чистейшим лесным воздухом и, конечно же, сможете оценить вкус знаменитых на всю страну Славяновского и Смирновского источников.