Экскурсия в Железноводск

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Экскурсия в Железноводск
Экскурсия в Железноводск
Экскурсия в Железноводск
Экскурсия в Железноводск
Экскурсия в Железноводск

Что вас ожидает:

  • Посёлок Иноземцево - Курортный парк
  • Дача Эмира Бухарского
  • Смирновский и Славяновский источники
  • Каскадная лестница
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Железноводск – самый маленький, самый северный и самый живописный город-курорт КМВ. Природа оказалась наиболее щедрой именно к Железноводску, потому что вокруг него целый ансамбль гор, одна живописней другой.

Железноводск расположен на склоне горы Железной, а его здравницы утопают в естественном лесу.
Но славу Железноводску принесло не живописное расположение, а целебные источники горячих и холодных минеральных вод, равных которым немного в мире. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей открытия этих источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями. Вы увидите все исторические достопримечательности города: здание минеральных ванн М. Н. Островского, памятник М. Ю. Лермонтову, бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана (сегодня санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинскую галерею, прогуляетесь по роскошному парку, подышите чистейшим лесным воздухом и, конечно же, сможете оценить вкус знаменитых на всю страну Славяновского и Смирновского источников.

Программа

  • Начало экскурсии в 14:20.
  • Железноводск. Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновкий и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
  • Окончание экскурсии ~ в 17:30.
  • Возвращение в Пятигорск ~ 18:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница в 14:20
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Обзорные
История и культура

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