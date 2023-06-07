Что вас ожидает:
- Посёлок Иноземцево - Курортный парк
- Дача Эмира Бухарского
- Смирновский и Славяновский источники
- Каскадная лестница
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Железноводск – самый маленький, самый северный и самый живописный город-курорт КМВ. Природа оказалась наиболее щедрой именно к Железноводску, потому что вокруг него целый ансамбль гор, одна живописней другой.
Железноводск расположен на склоне горы Железной, а его здравницы утопают в естественном лесу.
Но славу Железноводску принесло не живописное расположение, а целебные источники горячих и холодных минеральных вод, равных которым немного в мире. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей открытия этих источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями. Вы увидите все исторические достопримечательности города: здание минеральных ванн М. Н. Островского, памятник М. Ю. Лермонтову, бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана (сегодня санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинскую галерею, прогуляетесь по роскошному парку, подышите чистейшим лесным воздухом и, конечно же, сможете оценить вкус знаменитых на всю страну Славяновского и Смирновского источников.
Программа
- Начало экскурсии в 14:20.
- Железноводск. Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновкий и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
- Окончание экскурсии ~ в 17:30.
- Возвращение в Пятигорск ~ 18:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница в 14:20Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.