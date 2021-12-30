Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»

На высоте 1470 метров находится небольшое село Архыз

В группе
до 6 чел.
На высоте 1470 метров находится небольшое село Архыз.

Здесь проживает всего лишь 500 человек.

Это место славится своими невероятными пейзажами и горнолыжными курортами.

В Архыз можно приезжать в любое время года — здесь красиво всегда.

Со мной вы отправитесь на один день в Архыз — поднимитесь наверх на канатных дорогах, прогуляетесь верхом на лошади и насладитесь горными пейзажами.
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»
Фантастический Архыз или Кавказ «с открытки»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Предлагаемые локации на выбор:
  • Гора Кольцо
  • Рим Гора
  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Обсерватория Ротанг-600
  • Софийские водопады
  • Софийские Озера
  • Дукинские Озера
  • Казачий водопад
  • Северный Зеленчукский храм
  • Южный Зеленчукский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Важная информация:

  • Путь в поселок Архыз пролегает через часть Шелкового пути, посещая красочные достопримечательности, Канатные дороги (открытый и закрытый подъёмники), конные прогулки, горнолыжные трассы.

Важная информация:

  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно), воду, питание, тёплые вещи, дождевик, удобную обувь, головной убор, рюкзак, купальник, полотенца.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
  • Проведение экскурсии гидом.
Что не входит
  • Канатные подъёмники, конные прогулки
  • Возможность организации пикника гидом (шашлык, и т. д.)
  • Возможность организации профессиональной фотосессии
  • Возможность посещения дополнительных локаций
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск
Завершение: Отвезем к месту прибывания
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
  • воду
  • питание
  • тёплые вещи
  • дождевик
  • удобную обувь
  • головной убор
  • рюкзак
  • купальник
  • полотенца.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 07:00

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