Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Важная информация:
Путь в поселок Архыз пролегает через часть Шелкового пути, посещая красочные достопримечательности, Канатные дороги (открытый и закрытый подъёмники), конные прогулки, горнолыжные трассы.
Важная информация:
При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно), воду, питание, тёплые вещи, дождевик, удобную обувь, головной убор, рюкзак, купальник, полотенца.
Ответы на вопросы
Что входит
Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
Проведение экскурсии гидом.
Что не входит
Канатные подъёмники, конные прогулки
Возможность организации пикника гидом (шашлык, и т. д.)
Возможность организации профессиональной фотосессии
Возможность посещения дополнительных локаций
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск
Завершение: Отвезем к месту прибывания
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
воду
питание
тёплые вещи
дождевик
удобную обувь
головной убор
рюкзак
купальник
полотенца.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 07:00
Антон Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них