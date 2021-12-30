Что вы можете увидеть 🤩

На высоте 1470 метров находится небольшое село Архыз.



Здесь проживает всего лишь 500 человек.



Это место славится своими невероятными пейзажами и горнолыжными курортами.



В Архыз можно приезжать в любое время года — здесь красиво всегда.



Со мной вы отправитесь на один день в Архыз — поднимитесь наверх на канатных дорогах, прогуляетесь верхом на лошади и насладитесь горными пейзажами.