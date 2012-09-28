Гастро-прогулка по Пятигорску

Разобраться в кухнях народов Кавказа и попробовать традиционные блюда в двух «вкусных» точках города

Можно сказать, что три столпа местной гастрономии — мясо, хлеб и молочные продукты. Но это, конечно, лишь обобщение. Кулинарный мир края так же разнообразен, как и этнический.

Одни, продолжая традиции кочевников, едят сушеное мясо и комочки из творога, другие, вслед за предками, выращивают злаковые и пекут лепешки, сохраняя оседлый быт. Какой же Кавказ на вкус? Поговорим на встрече!
Гастро-прогулка по Пятигорску
Гастро-прогулка по Пятигорску
Гастро-прогулка по Пятигорску
Гастро-прогулка по Пятигорску
Гастро-прогулка по Пятигорску
Гастро-прогулка по Пятигорску
Гастро-прогулка по Пятигорску
Гастро-прогулка по Пятигорску
Гастро-прогулка по Пятигорску
Гастро-прогулка по Пятигорску
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кухни кавказского мира

Мы начнем экскурсию в знаменитом гастромаркете города «Кухни Мира», с дегустации знаковых блюд местных народов. Вы отведаете несколько видов выпечки с разными начинками. Узнаете, что из себя представляет кухня региона тогда и сейчас, какие продукты в ней превалируют и чем отличаются гастрономические традиции в разных исторических областях Кавказа.

Рынок — гастрономическое сердце Пятигорска

После мы переместимся в самое аутентичное место любого города. Здесь вас будут ждать целых 4 дегустации: мясо, сыры, чурчхела и местные конфеты. После вы сможете приобрести вкусную свежую продукцию в качестве замечательного сувенира из Пятигорска. А в завершение я поделюсь списком лучших мест города, чтобы вы могли продолжить знакомство с кавказской кухней уже самостоятельно.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются все заявленные дегустации — 1700 руб.
  • Я могу провести экскурсию для большего количества человек (до 6 участников) — доплата составит 500 руб. /персону
  • На экскурсию можно приходить голодным, даже если предложенные блюда вам по какой-то причине не подойдут, можно будет заказать что-то по своему вкусу (это дополнительные расходы)
  • Если вы придерживаетесь определенной системы питания или имеете пищевую аллергию, напишите об этом при бронировании

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади перед администрацией Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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