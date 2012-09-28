Можно сказать, что три столпа местной гастрономии — мясо, хлеб и молочные продукты. Но это, конечно, лишь обобщение. Кулинарный мир края так же разнообразен, как и этнический. Одни, продолжая традиции кочевников, едят сушеное мясо и комочки из творога, другие, вслед за предками, выращивают злаковые и пекут лепешки, сохраняя оседлый быт. Какой же Кавказ на вкус? Поговорим на встрече!

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Описание

Что вас ожидает

Кухни кавказского мира

Мы начнем экскурсию в знаменитом гастромаркете города «Кухни Мира», с дегустации знаковых блюд местных народов. Вы отведаете несколько видов выпечки с разными начинками. Узнаете, что из себя представляет кухня региона тогда и сейчас, какие продукты в ней превалируют и чем отличаются гастрономические традиции в разных исторических областях Кавказа.

Рынок — гастрономическое сердце Пятигорска

После мы переместимся в самое аутентичное место любого города. Здесь вас будут ждать целых 4 дегустации: мясо, сыры, чурчхела и местные конфеты. После вы сможете приобрести вкусную свежую продукцию в качестве замечательного сувенира из Пятигорска. А в завершение я поделюсь списком лучших мест города, чтобы вы могли продолжить знакомство с кавказской кухней уже самостоятельно.

Организационные детали