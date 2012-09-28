Мы начнем экскурсию в знаменитом гастромаркете города «Кухни Мира», с дегустации знаковых блюд местных народов. Вы отведаете несколько видов выпечки с разными начинками. Узнаете, что из себя представляет кухня региона тогда и сейчас, какие продукты в ней превалируют и чем отличаются гастрономические традиции в разных исторических областях Кавказа.
После мы переместимся в самое аутентичное место любого города. Здесь вас будут ждать целых 4 дегустации: мясо, сыры, чурчхела и местные конфеты. После вы сможете приобрести вкусную свежую продукцию в качестве замечательного сувенира из Пятигорска. А в завершение я поделюсь списком лучших мест города, чтобы вы могли продолжить знакомство с кавказской кухней уже самостоятельно.