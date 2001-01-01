Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

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Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!

Посетить Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск и узнать о них самое интересное

Виктория
Виктория – Гид из Пятигорска
Кавказские Минеральные Воды — поистине волшебное место, сочетающее нетронутую природу и памятники древней архитектуры, величественные горы ⛰️ и живописные парки 🌳, вкусную еду и потрясающее гостеприимство.

Вы проедете по всем знаменитым городам-курортам нашего региона, увидите главные достопримечательности 🏛️ и раскроете самобытность каждого из них!
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!

Что вас ожидает

Пятигорск: гора Машук, озеро Провал и парк 🌳 Цветник
Вы посетите озеро Провал, рассмотрите необычный памятник Остапу Бендеру и погуляете по старинному парку Цветник. Далее увидите китайскую беседку, полюбуетесь белоснежной ротондой «Эолова арфа» и услышите историю 📖 скульптуры «Орел, терзающий змею». А если пожелаете, также подниметесь по канатной дороге на вершину горы ⛰️ Машук и насладитесь видом на Главный Кавказский хребет — заснеженную цепь гор, по которой проходит граница России и Грузии.

Идиллический Железноводск
Гуляя по главному променаду уютного Железноводска, вы увидите Пушкинскую галерею, дворец Эмира Бухарского в восточном стиле, памятник главным русским поэтам и скульптуру «Знаки зодиака». А также продегустируете минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников и спуститесь по самой длинной каскадной лестнице юга России.

Старинная архитектура Ессентуков
Ессентуки — небольшой, приятный и живописный городок. Здесь вы посетите грязелечебницу имени Семашко — самое красивое 🤩 здание Кавказских Минеральных Вод. А также рассмотрите единственную в России скульптуру Иисуса Христа в полный рост.

Кисловодск: национальный парк и не только
Кисловодск славится крупнейшим в Европе рукотворным парком, по которому мы и погуляем. Вы увидите мостик Дамский каприз, искусственный водопад Стеклянная струя и зеркальный пруд. Сверите часы по цветочному календарю и продегустируете три вида минеральной воды в нарзанной галерее. В завершение пройдете по Курортному бульвару, где вам встретятся Октябрьские и Главные нарзанные ванны, оригинальные топиарные скульптуры и потрясающий фонтан ⛲, демонстрирующий по вечерам шоу со светом, музыкой и огнем.

Организационные детали

  • Канатная дорога в Пятигорске не включена в стоимость — 360 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!
Главные курорты Кавказских Минеральных Вод за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория, я коренная жительница Кавказских Минеральных Вод. Очень люблю свой край, исходила и изъездила его вдоль и поперек и знаю все секретные места. Я не профессиональный гид, но с радостью покажу вам все то, отчего мое сердце замирает!
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