Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Что вас ожидает

Пятигорск: гора Машук, озеро Провал и парк 🌳 Цветник

Вы посетите озеро Провал, рассмотрите необычный памятник Остапу Бендеру и погуляете по старинному парку Цветник. Далее увидите китайскую беседку, полюбуетесь белоснежной ротондой «Эолова арфа» и услышите историю 📖 скульптуры «Орел, терзающий змею». А если пожелаете, также подниметесь по канатной дороге на вершину горы ⛰️ Машук и насладитесь видом на Главный Кавказский хребет — заснеженную цепь гор, по которой проходит граница России и Грузии.

Идиллический Железноводск

Гуляя по главному променаду уютного Железноводска, вы увидите Пушкинскую галерею, дворец Эмира Бухарского в восточном стиле, памятник главным русским поэтам и скульптуру «Знаки зодиака». А также продегустируете минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников и спуститесь по самой длинной каскадной лестнице юга России.

Старинная архитектура Ессентуков

Ессентуки — небольшой, приятный и живописный городок. Здесь вы посетите грязелечебницу имени Семашко — самое красивое 🤩 здание Кавказских Минеральных Вод. А также рассмотрите единственную в России скульптуру Иисуса Христа в полный рост.

Кисловодск: национальный парк и не только

Кисловодск славится крупнейшим в Европе рукотворным парком, по которому мы и погуляем. Вы увидите мостик Дамский каприз, искусственный водопад Стеклянная струя и зеркальный пруд. Сверите часы по цветочному календарю и продегустируете три вида минеральной воды в нарзанной галерее. В завершение пройдете по Курортному бульвару, где вам встретятся Октябрьские и Главные нарзанные ванны, оригинальные топиарные скульптуры и потрясающий фонтан ⛲, демонстрирующий по вечерам шоу со светом, музыкой и огнем.

Организационные детали