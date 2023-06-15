Гора Воскресения и Петропавловский храмовый комплекс

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Гора Воскресения и Петропавловский храмовый комплекс
Гора Воскресения и Петропавловский храмовый комплекс
Гора Воскресения и Петропавловский храмовый комплекс
Гора Воскресения и Петропавловский храмовый комплекс

Что вас ожидает:

  • Гора Воскресения
  • Петропавловский храмовый комплекс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Петропавловский храмовый комплекс – новая достопримечательность города Ессентуки. В течении 15 лет на территории комплекса были построены: Петро-Павловский и Успенский храмы, Вифлеемская пещера, Троицкая, Вознесенская и арочная часовни.

Венчает весь этот комплекс 22-х метровый скульптурный Образ Христа Воскресшего.
Молодой парк радует зеленью кленов, лип и обилием цветов. Пройдя по аллее философов, можно осмотреть этнографический музей под открытым небом.

Программа

Посещение Петропавловского храмового комплекса.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 13:20
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
История и культура
Природа и пейзажи
Горы
Соборы и храмы

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