Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Что вас ожидает:
- Гора Воскресения
- Петропавловский храмовый комплекс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Петропавловский храмовый комплекс – новая достопримечательность города Ессентуки. В течении 15 лет на территории комплекса были построены: Петро-Павловский и Успенский храмы, Вифлеемская пещера, Троицкая, Вознесенская и арочная часовни.
Венчает весь этот комплекс 22-х метровый скульптурный Образ Христа Воскресшего.
Молодой парк радует зеленью кленов, лип и обилием цветов. Пройдя по аллее философов, можно осмотреть этнографический музей под открытым небом.
Программа
Посещение Петропавловского храмового комплекса.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг в 13:20Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Пятигорске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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