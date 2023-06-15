Петропавловский храмовый комплекс – новая достопримечательность города Ессентуки. В течении 15 лет на территории комплекса были построены: Петро-Павловский и Успенский храмы, Вифлеемская пещера, Троицкая, Вознесенская и арочная часовни.

Венчает весь этот комплекс 22-х метровый скульптурный Образ Христа Воскресшего.

Молодой парк радует зеленью кленов, лип и обилием цветов. Пройдя по аллее философов, можно осмотреть этнографический музей под открытым небом.