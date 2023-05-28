Горная Чечня (город Шали, озеро Кезеной-Ам, город Грозный) из Пятигорска

Горная Чечня

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка.

Обязательно строгая одежда! Запрещены шорты (мужчинам и женщинам), леггинсы/лосины, майки на бретельках, глубокие декольте. Идеальный вариант: брюки (спортивные/джинсы) и футболка (майка с закрытыми плечами).
Горная Чечня (город Шали, озеро Кезеной-Ам, город Грозный) из Пятигорска
Горная Чечня (город Шали, озеро Кезеной-Ам, город Грозный) из Пятигорска
Горная Чечня (город Шали, озеро Кезеной-Ам, город Грозный) из Пятигорска
Горная Чечня (город Шали, озеро Кезеной-Ам, город Грозный) из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Город Шали
  • Озеро Кезеной-Ам
  • Город Грозный
  • Соборная мечеть «Сердце Чечени»
  • Комплекс "Грозный-Сити"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Наш экскурсионный тур в Чечню рассчитан на целый день. Мы отправляется из Пятигорска около 6 утра. Путь дальний: мы едем по Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарской республике, въезжаем на территорию Республики Северная Осетия – Алания, где у нас предусмотрена санитарная остановка и завтрак в кафе национальной осетинской кухни. В рамках экскурсии туристы посещают город Шали, в котором недавно был открыт комплекс высотных зданий Шали-Сити и мечеть, ставшую самой большой мечетью Европы (вмешает до 30 тысяч человек). Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол – более 40 метров. Названа мечеть именем пророка Мухаммеда.

У Вас есть уникальная возможность увидеть сказочно красивые уголки в горах Чеченской республики, совершить туры в Чечню, увидеть достопримечательности и одно из главных ее достояний — высокогорное озеро Кезеной-Ам, самое высокое в России. Оно расположено в зоне альпийских лугов на высоте 1870 м. над уровнем моря, на южном склоне Андийского хребта, на границе Веденского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана. За необычайную привлекательность местные жители называют Кезеной-Ам «Жемчужиной Кавказа».

Глубина озера достигает 74 м. Протяженность озера с севера на юг — 2 километра, а с запада на восток — 2,7 километра. Максимальная ширина — 735 метров. Длина береговой линии — 10 километров. Озеро питают впадающие в него речки и ручьи, а также выбивающие в самой котловине ключи. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию, в нижних слоях — примерно 7-8 градусов по Цельсию. Зимой озеро замерзает, толщина льда в отдельные годы достигала 70-80 сантиметров.

По необыкновенно живописной горной дороге с остановками для фотосессии приезжаем к озеру. Здесь у нас длительная прогулка.

Чеченская республика привлекает туристов не только красивейшей природой, но и динамично развивающимися городами.

И наконец мы въезжаем в столицу Чечни — город Грозный.
Соборная мечеть «Сердце Чечени» — визитная карточка Грозного. Открыта 17 октября 2008 года и названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики. Эта мечеть – одна из самых больших, красивых и величественных мечетей Европы и мира – построена в классическом османском стиле. В качестве архитектурного образца использована Голубая мечеть в Стамбуле
Рядом с мечетью, на берегу реки Сунжа расположен «Грозный-Сити» — комплекс высотных зданий.

Обратный путь занимает около 4,5 часов. Чечня расположена в 280 километрах от Пятигорска. Возвращение примерно в 00:00.

Программа

  • Начало экскурсии в 05:30.
  • Остановка на завтрак ~ в 08.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
  • Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
  • Озеро Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро России. Дорога к нему проложена через Андийский хребет по головокружительному серпантину.
  • Обед сухой паёк (необходимо брать с собой).
  • Город Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», прогулка по городу.
  • Возвращение в Пятигорск ~ в 23:00 - 00:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту (возьмите с собой сухой поёк). Подъём на высотку "Грозный-Сити" - 200 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 17.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Активный отдых
На весь день
История и культура
Природа и пейзажи
Горы

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