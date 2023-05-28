Наш экскурсионный тур в Чечню рассчитан на целый день. Мы отправляется из Пятигорска около 6 утра. Путь дальний: мы едем по Ставропольскому краю, Кабардино-Балкарской республике, въезжаем на территорию Республики Северная Осетия – Алания, где у нас предусмотрена санитарная остановка и завтрак в кафе национальной осетинской кухни. В рамках экскурсии туристы посещают город Шали, в котором недавно был открыт комплекс высотных зданий Шали-Сити и мечеть, ставшую самой большой мечетью Европы (вмешает до 30 тысяч человек). Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол – более 40 метров. Названа мечеть именем пророка Мухаммеда.

У Вас есть уникальная возможность увидеть сказочно красивые уголки в горах Чеченской республики, совершить туры в Чечню, увидеть достопримечательности и одно из главных ее достояний — высокогорное озеро Кезеной-Ам, самое высокое в России. Оно расположено в зоне альпийских лугов на высоте 1870 м. над уровнем моря, на южном склоне Андийского хребта, на границе Веденского района Чеченской республики и Ботлихского района Дагестана. За необычайную привлекательность местные жители называют Кезеной-Ам «Жемчужиной Кавказа».

Глубина озера достигает 74 м. Протяженность озера с севера на юг — 2 километра, а с запада на восток — 2,7 километра. Максимальная ширина — 735 метров. Длина береговой линии — 10 километров. Озеро питают впадающие в него речки и ручьи, а также выбивающие в самой котловине ключи. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию, в нижних слоях — примерно 7-8 градусов по Цельсию. Зимой озеро замерзает, толщина льда в отдельные годы достигала 70-80 сантиметров.

По необыкновенно живописной горной дороге с остановками для фотосессии приезжаем к озеру. Здесь у нас длительная прогулка.

Чеченская республика привлекает туристов не только красивейшей природой, но и динамично развивающимися городами.

И наконец мы въезжаем в столицу Чечни — город Грозный.

Соборная мечеть «Сердце Чечени» — визитная карточка Грозного. Открыта 17 октября 2008 года и названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики. Эта мечеть – одна из самых больших, красивых и величественных мечетей Европы и мира – построена в классическом османском стиле. В качестве архитектурного образца использована Голубая мечеть в Стамбуле

Рядом с мечетью, на берегу реки Сунжа расположен «Грозный-Сити» — комплекс высотных зданий.

Обратный путь занимает около 4,5 часов. Чечня расположена в 280 километрах от Пятигорска. Возвращение примерно в 00:00.