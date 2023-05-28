Республика Ингушетия расположена в центральной части Северного Кавказа. Главной её достопримечательностью является Джейрахский район, занимающий южную высокогорную часть республики, на территории которого находится Джейрахо-Ассинский историко-архитектурный и природный музей–заповедник.

Ингуши, один из древнейших народов Кавказа, называют себя «Галгай», что переводится как «жители башен». Именно в горной Ингушетии, колыбели ингушского народа, берет свое начало и достигла расцвета культура возведения уникальных родовых башен. Здесь сосредоточено огромное количество древних памятников истории, археологии и архитектуры. Наиболее завораживающие виды открываются на средневековые аулы, разбросанные по долинам рек Ассы, Армхи, Гулой-хи, горным хребтам и отрогам.

По дороге остановка на панорамной площадке на высоте 2200 м. н. у. м., с которой открывается прекрасный вид на северные склоны Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Казбек (5033 м. н. у. м.), Шоан (4158 м. н. у. м.) и мн. др.

Далее посещение Всесезонного курорта Северного Кавказа “Армхи”, где все наши туристы смогут прокатиться по канатным дорогам и подняться на панорамную площадку Эрзи (в хорошую погоду).

А дальше начинается самое интересное, когда по пути следования башенные комплексы начинают сменять друг друга.

Комплекс Эгикал. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в горной Ингушетии. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Предания и исторические данные говорят о том, что отсюда, из Ассинского ущелья, в средние века началось расселение ингушей.

Большинство строений Эгикала было возведено в период с конца XVI до начала XVIII века. Степень сохранности, скажем так, очень разная. Некогда в селении было 4 боевых башни, из них полностью сохранилась лишь одна. Но сохранилась прекрасно: стройная, даже изящная боевая башня XVII века возвышается над древними руинами, словно неподвластный времени символ этих мест.

Остальные башни Эгикала очень разнообразны. Прямоугольные и трапециевидные, двух-, трех- и четырехэтажные, с плоской крышей и парапетом. У некоторых башен были лоджии и навесные балконы.

Храм Тхаба-Ерды в горной Ингушетии — древнейший и самый загадочный раннехристианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды.

Обратный маршрут экскурсии из горной Ингушетии проходит по красивейшему ущелью реки Асса, которая берёт начало в Грузии и несёт свои воды в реку Терек. Только посетив Ассиновское ущелье можно представить как поднимались Кавказские горы из морских глубин десятки миллионов лет назад.

Покинув «страну башен и легенд», как называют горную Ингушетию, мы знакомимся с настоящим и будущим республики — городом Магас.