Горная Ингушетия из Пятигорска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! Экскурсия только для граждан РФ. При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).

Обязательно строгая одежда! Запрещены шорты (мужчинам и женщинам), леггинсы/лосины, майки на бретельках, глубокие декольте. Идеальный вариант: брюки (спортивные/джинсы) и футболка (майка с закрытыми плечами).
Горная Ингушетия из Пятигорска
Горная Ингушетия из Пятигорска
Горная Ингушетия из Пятигорска
Горная Ингушетия из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Курорт Армхи
  • Башенный комплекс «Эгикал»
  • Башенный комплекс «Вовнушки»
  • Храм Тхаба-Ерды
  • Ущелье реки Асса
  • «Башня Согласия»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Республика Ингушетия расположена в центральной части Северного Кавказа. Главной её достопримечательностью является Джейрахский район, занимающий южную высокогорную часть республики, на территории которого находится Джейрахо-Ассинский историко-архитектурный и природный музей–заповедник.

Ингуши, один из древнейших народов Кавказа, называют себя «Галгай», что переводится как «жители башен». Именно в горной Ингушетии, колыбели ингушского народа, берет свое начало и достигла расцвета культура возведения уникальных родовых башен. Здесь сосредоточено огромное количество древних памятников истории, археологии и архитектуры. Наиболее завораживающие виды открываются на средневековые аулы, разбросанные по долинам рек Ассы, Армхи, Гулой-хи, горным хребтам и отрогам.

По дороге остановка на панорамной площадке на высоте 2200 м. н. у. м., с которой открывается прекрасный вид на северные склоны Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Казбек (5033 м. н. у. м.), Шоан (4158 м. н. у. м.) и мн. др.

Далее посещение Всесезонного курорта Северного Кавказа “Армхи”, где все наши туристы смогут прокатиться по канатным дорогам и подняться на панорамную площадку Эрзи (в хорошую погоду).

А дальше начинается самое интересное, когда по пути следования башенные комплексы начинают сменять друг друга.

Комплекс Эгикал. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в горной Ингушетии. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Предания и исторические данные говорят о том, что отсюда, из Ассинского ущелья, в средние века началось расселение ингушей.

Большинство строений Эгикала было возведено в период с конца XVI до начала XVIII века. Степень сохранности, скажем так, очень разная. Некогда в селении было 4 боевых башни, из них полностью сохранилась лишь одна. Но сохранилась прекрасно: стройная, даже изящная боевая башня XVII века возвышается над древними руинами, словно неподвластный времени символ этих мест.

Остальные башни Эгикала очень разнообразны. Прямоугольные и трапециевидные, двух-, трех- и четырехэтажные, с плоской крышей и парапетом. У некоторых башен были лоджии и навесные балконы.

Храм Тхаба-Ерды в горной Ингушетии — древнейший и самый загадочный раннехристианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды.

Обратный маршрут экскурсии из горной Ингушетии проходит по красивейшему ущелью реки Асса, которая берёт начало в Грузии и несёт свои воды в реку Терек. Только посетив Ассиновское ущелье можно представить как поднимались Кавказские горы из морских глубин десятки миллионов лет назад.

Покинув «страну башен и легенд», как называют горную Ингушетию, мы знакомимся с настоящим и будущим республики — городом Магас.

Программа

  • Начало экскурсии в 05:30;
  • Остановка на завтрак ~ в 08.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
  • Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям);
  • Башенный комплекс «Эгикал»;
  • Башенный комплекс «Вовнушки»;
  • Храм Тхаба-Ерды;
  • Ущелье реки Асса;
  • «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров;
  • Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19.30), в придорожном кафе. Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (200 руб.), чай, кофе, вино, пиво;
  • Возвращение в Пятигорск ~ в 22:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту. Экологический сбор на территории национального заповедника «Эрзи» - 150 руб. Экологический сбор на территории Башенного комплекса «Вовнушки» - 500 руб. Проезд в ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге - 350 руб (по погодным условиям). Посещение Башни Согласия в городе Магасе - 200 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Активный отдых
На весь день
История и культура
Природа и пейзажи
Горы

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