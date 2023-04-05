Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска

Исследовать туристический район от КМВ до Главного Кавказского хребта в мини-группе

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Архыз прекрасен в любое время года: весной зеленые горы наполнены ароматом трав; летом здесь намного прохладнее, чем на черноморских курортах; зимой можно покататься на лыжах. Этот край запомнится вам романтикой, умопомрачительной природой и ощущением свободы. Ко всему этому мы добавили комфорт и увлекательные истории по пути. Вы с нами?:)
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
Горная страна Архыз. Групповое путешествие из Пятигорска
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Первая локация после выезда из Пятигорска — перевал Гум-Баши. По высокогорной автодороге мы доберёмся до места, откуда открывается панорама Кавказа на 360°. Полюбуемся видом на заснеженные вершины и двуглавый Эльбрус, а также подкрепимся в кафе.
  • Следующая остановка будет на мосту через Кубань. Здесь мы устроим фотосессию на фоне пасторального пейзажа: бурлящая река, сизые горы и небольшие холмы.
  • На одном из горных склонов отыщем удивительную достопримечательность: нерукотворный лик Христа, укрытый от непогоды естественным каменным навесом. Его обнаружили в Архызе в 1999 году и до сих пор не пришли к единому мнению, откуда взялось изображение.
  • Посетим Нижне-Архызское городище на берегу реки Большой Зеленчук. Здесь расположены три уникальных храма (Северный, Средний и Южный Зеленчукский храм) 10 века. Каждый скрывает свою историю: их вы узнаете от нашего гида.
  • Обсерватория САО РАН — место, обязательное к посещению в Архызе. Здесь проводят экскурсии, которые при желании вы сможете посетить, а также наблюдения за звездами. С территории обсерватории открывается потрясающий вид на горы.
  • Далее направимся на канатные дороги Архыза. Они находятся на поляне Романтик — здесь их всего 4 (Млечный путь, Спутник, Лунная поляна, Зеленая планета). За 4 часа вы сможете прокатиться на каждой, чтобы увидеть все живописные пейзажи, которые открываются при подъёме на высоту около 2000 метров. На вершинах вы сможете выпить горячего чая, а позже спуститься на гондолах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях повышенной проходимости.
  • Обязательно иметь при себе паспорт (часть маршрута проходит в приграничной зоне).
  • Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге (цены на поездку от 400 до 2750 руб.), обед в кафе (средний чек от 500 руб.).

в среду в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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