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Горный комплекс Deluxe

Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Нас ждёт очень насыщенная экскурсионная программа.

За один день мы увидим сразу несколько уникальных природных мест Кабардино-Балкарии, а ещё посетим вечно зелёную столицу Кабардино-Балкарии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 💧Водопады
  • В горы
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Горный комплекс Deluxe
Горный комплекс Deluxe

Что вы увидите

  • Чегемское ущелье (водопады)
  • город Нальчик
  • Голубое озеро
  • Сторожевые башни Верхней Балкарии
  • Термальный комплекс «Гедуко»
Озеро Тамбукан и путевая экскурсия
Сразу при выезде из Пятигорска мы проезжаем живописное озеро Тамбукан. Оно славится своей уникальной лечебной грязью. Гид расскажет нам о том, как она добывается, чем ценна и как с её помощью люди возвращают здоровье. Далее наш путь пролегает по территории республики. Мы слушаем интересный рассказ экскурсовода об истории 📖 республики, традициях и обрядах.
Чегемская теснина
Незаметно мы подъехали к Чегемскому ущелью. Оно традиционно входит в ТОП-5 самых известных достопримечательностей 🏛️ Кавказа. Природа, действительно смогла создать здесь поистине фантастические пейзажи, переплетя между собой воду и камень. Дальше нас ждёт пешеходная прогулка 👣. Чегемская теснина — это каньон длиной около 3-х километров, ширина которого в самом узком месте составляет лишь 15 метров, а скалы возвышаются над головой на 300 метров. Мы фотографируем скалу-гриб, лицо хозяина ущелья, отпечаток ноги нарта и многие другие достопримечательности.
Чегемские водопады
Самое захватывающее нас ожидает в конце ущелья. Завершает теснину Большие Чегемские водопады, вода которых низвергается в реку Чегем. Всего в ущелье их три: Малый Чегемский или Адай-Су (в переводе «Девичья коса») и Сакал-Туп и Каяарты, которые относят к Большим (Главным) Чегемским водопадам. Распылённая на миллиарды брызг, вода словно бы висит в воздухе, окутывая своей вуалью красивейшие 🤩 горные склоны. После стаканчика глинтвейна продолжаем путь!
Нальчик
Нас ждёт красавец Нальчик. Его курортная зона всегда вызывала восторг 🔥 туристов. Побываем там и мы. По дороге изучим все местные достопримечательности и историю города. А с канатной дороги откроется незабываемый вид на панораму гор ⛰️ центрального Кавказа и самого Нальчика.
Голубое озеро и термальный комплекс «Гедуко»
После посещения столицы ⭐️, комфортабельный минивэн мчит нас к одному из самых красивейших и таинственных мест на земле — Голубому озеру. Это самое глубокое на планете карстовое озеро. Его глубина — 365 метров, а температура воды круглый год +9°C. С озером связано множество загадок, на которые до сих пор нет ответа. В настоящее время профессионалы пытаются разгадать секреты водоема. Часто проводятся подводные экспедиции с участием учёных из Академии наук и Русского Географического Общества. Известный французский исследователь Жак Ив Кусто пытался выяснить причины образования водоёма и потерпел неудачу. На берегу находится современный центр дайвинга. После напряженного дня, полного событий и впечатлений нас ждёт термальный комплекс «Гедуко». Здесь мы забудем об усталости, которая накопилась за день. Кавказ велик и нам много ещё нужно увидеть!

Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Группа отправляется при наборе от 5 человек;
  • С собой иметь паспорт, тёплые вещи и купальные принадлежности.
Что входит
  • проезд на комфортабельных машинах ( до 6 чел )
  • услуги гида
  • билеты на канатную дорогу в Нальчике
  • купание в термальном комплексе
  • питьевая вода
  • комплемент от фирмы
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 вход в Парк "Цветник", пр. Кирова, 23
Горный комплекс Deluxe
Горный комплекс Deluxe
Горный комплекс Deluxe
Горный комплекс Deluxe

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ладья
Ладья
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