Озеро Тамбукан и путевая экскурсия

Сразу при выезде из Пятигорска мы проезжаем живописное озеро Тамбукан. Оно славится своей уникальной лечебной грязью. Гид расскажет нам о том, как она добывается, чем ценна и как с её помощью люди возвращают здоровье. Далее наш путь пролегает по территории республики. Мы слушаем интересный рассказ экскурсовода об истории 📖 республики, традициях и обрядах.

Чегемская теснина

Незаметно мы подъехали к Чегемскому ущелью. Оно традиционно входит в ТОП-5 самых известных достопримечательностей 🏛️ Кавказа. Природа, действительно смогла создать здесь поистине фантастические пейзажи, переплетя между собой воду и камень. Дальше нас ждёт пешеходная прогулка 👣. Чегемская теснина — это каньон длиной около 3-х километров, ширина которого в самом узком месте составляет лишь 15 метров, а скалы возвышаются над головой на 300 метров. Мы фотографируем скалу-гриб, лицо хозяина ущелья, отпечаток ноги нарта и многие другие достопримечательности.

Чегемские водопады

Самое захватывающее нас ожидает в конце ущелья. Завершает теснину Большие Чегемские водопады, вода которых низвергается в реку Чегем. Всего в ущелье их три: Малый Чегемский или Адай-Су (в переводе «Девичья коса») и Сакал-Туп и Каяарты, которые относят к Большим (Главным) Чегемским водопадам. Распылённая на миллиарды брызг, вода словно бы висит в воздухе, окутывая своей вуалью красивейшие 🤩 горные склоны. После стаканчика глинтвейна продолжаем путь!

Нальчик

Нас ждёт красавец Нальчик. Его курортная зона всегда вызывала восторг 🔥 туристов. Побываем там и мы. По дороге изучим все местные достопримечательности и историю города. А с канатной дороги откроется незабываемый вид на панораму гор ⛰️ центрального Кавказа и самого Нальчика.

Голубое озеро и термальный комплекс «Гедуко»

После посещения столицы ⭐️, комфортабельный минивэн мчит нас к одному из самых красивейших и таинственных мест на земле — Голубому озеру. Это самое глубокое на планете карстовое озеро. Его глубина — 365 метров, а температура воды круглый год +9°C. С озером связано множество загадок, на которые до сих пор нет ответа. В настоящее время профессионалы пытаются разгадать секреты водоема. Часто проводятся подводные экспедиции с участием учёных из Академии наук и Русского Географического Общества. Известный французский исследователь Жак Ив Кусто пытался выяснить причины образования водоёма и потерпел неудачу. На берегу находится современный центр дайвинга. После напряженного дня, полного событий и впечатлений нас ждёт термальный комплекс «Гедуко». Здесь мы забудем об усталости, которая накопилась за день. Кавказ велик и нам много ещё нужно увидеть!

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