Грозный, Шали, Аргун из Пятигорска

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! На территории действует масочный режим! При себе иметь паспорт или свидетельство о рождении.

Обязательно строгая одежда! Запрещены шорты (мужчинам и женщинам), леггинсы/лосины, майки на бретельках, глубокие декольте. Идеальный вариант: брюки (спортивные/джинсы) и футболка (майка с закрытыми плечами).
Грозный, Шали, Аргун из Пятигорска
Грозный, Шали, Аргун из Пятигорска
Грозный, Шали, Аргун из Пятигорска
Грозный, Шали, Аргун из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Шали
  • Шали-Сити
  • Аргун
  • Мечеть "Сердце Матери"
  • Грозный
  • Храм Архангела Михаила
  • Цветочный парк
  • “Грозный-Сити”
  • Соборная мечеть «Сердце Чечни»
  • Мемориальный комплекс Аллея Славы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

В рамках экскурсии мы посещаем город Шали, в котором недавно был открыт комплекс высотных зданий Шали-Сити и мечеть, ставшую самой большой мечетью Европы (вмешает до 30 тысяч человек). Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол – более 40 метров. Названа мечеть именем пророка Мухаммеда.
В городе Аргуне расположена знаменитая Мечеть «Сердце Матери». Она была открыта 16 мая 2014 года. Названа именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова — Аймани Кадыровой. Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Интересен облик современного Грозного, в котором сочетаются новые архитектурные веяния с сохранением исторически значимых архитектурных зданий, являющихся украшением столицы Чеченской республики.

Единственный православный храм Архангела Михаила расположен в центре города Грозного. Храм был построен терскими казаками в 1892 году. Строили из природного камня на общественные пожертвования. По окончанию строительства он является постоянно действующим. Исторически, комплекс включал в себя храм трехкупольного типа в русском стиле с пристроенной колокольней, ограду с воротами; каменный двухэтажный церковный (приходской) дом с подвалом; церковно-приходскую школу; котельную, вспомогательные помещения.

Цветочный парк был открыт 17 сентября 2017 года в день чеченской женщины. Его площадь составляет 4,5 га. Название парку дали посаженные на его территории 150 тысяч цветов, которые размещены на 467 металлических конструкциях. Кроме цветов в парке растут 18 тысяч кустов и 500 деревьев. В парке действует фонтан, украшенный национальными башнями высотой 18 м, установлены скульптуры животных.

Очень интересен комплекс высотных домов “Грозный-Сити” (самые высокие здания в России за пределами г. Москвы). “Грозный-Сити” расположен в центре города, по проспекту имени А-Х. А. Кадырова, на берегу реки Сунжа. Здесь построено семь высотных зданий: одно 40- этажное, два 30-этажных, два 28-этажных и два 18-этажных. В них располагаются жилые дома, гостиница, офисно-деловой центр. На крыше офисно-делового центра, на высоте 120 м, находится смотровая площадка, куда можно подняться, чтобы полюбоваться панорамой города.

Соборная мечеть «Сердце Чечни» — визитная карточка Грозного. Открыта 17 октября 2008 года и названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики. Мечеть имени Ахмата Кадырова “Сердце Чечни” – одна из самых больших, красивых и величественных мечетей Европы и мира. В качестве архитектурного образца использована Голубая мечеть в Стамбуле. Расписывали мечеть мастера из Турции. Для узорной росписи использовались синтетические и натуральные краски со специальными добавками, благодаря чему, по словам специалистов, мечеть сохранит цветовую гамму в ближайшие 50 лет. Площадь мечети составляет 5000 квадратных метров, а вместимость более 10 тысяч человек. Столько же верующих могут молиться и в примыкающей к мечети летней галерее и площади.
Мемориальный комплекс им. А. А. Кадырова – мемориал, посвящённый победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. В состав комплекса входят – музей, парк, ряд памятников. Центральное место мемориального комплекса занимает двухуровневое здание Музея Ахмат-Хаджи Кадырова. После захода солнца можно полюбоваться замечательной панорамой вечернего Грозного.

Программа

  • Начало экскурсии в 06:30.
  • Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
  • Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
  • Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
  • Возвращение в Пятигорск ~ в 22:00-00:00.

Последовательность городов по программе может меняться!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту. Посещение Музея Имени Ахмат-Хаджи Кадырова - 100 руб. Услуги местного экскурсовода - 300 руб. Подъём на высотку "Грозный-Сити" - 200 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
На весь день
История и культура

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