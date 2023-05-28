В рамках экскурсии мы посещаем город Шали, в котором недавно был открыт комплекс высотных зданий Шали-Сити и мечеть, ставшую самой большой мечетью Европы (вмешает до 30 тысяч человек). Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол – более 40 метров. Названа мечеть именем пророка Мухаммеда.

В городе Аргуне расположена знаменитая Мечеть «Сердце Матери». Она была открыта 16 мая 2014 года. Названа именем жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова — Аймани Кадыровой. Мечеть имени Аймани Кадыровой построена в стиле хай-тек и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Интересен облик современного Грозного, в котором сочетаются новые архитектурные веяния с сохранением исторически значимых архитектурных зданий, являющихся украшением столицы Чеченской республики.

Единственный православный храм Архангела Михаила расположен в центре города Грозного. Храм был построен терскими казаками в 1892 году. Строили из природного камня на общественные пожертвования. По окончанию строительства он является постоянно действующим. Исторически, комплекс включал в себя храм трехкупольного типа в русском стиле с пристроенной колокольней, ограду с воротами; каменный двухэтажный церковный (приходской) дом с подвалом; церковно-приходскую школу; котельную, вспомогательные помещения.

Цветочный парк был открыт 17 сентября 2017 года в день чеченской женщины. Его площадь составляет 4,5 га. Название парку дали посаженные на его территории 150 тысяч цветов, которые размещены на 467 металлических конструкциях. Кроме цветов в парке растут 18 тысяч кустов и 500 деревьев. В парке действует фонтан, украшенный национальными башнями высотой 18 м, установлены скульптуры животных.

Очень интересен комплекс высотных домов “Грозный-Сити” (самые высокие здания в России за пределами г. Москвы). “Грозный-Сити” расположен в центре города, по проспекту имени А-Х. А. Кадырова, на берегу реки Сунжа. Здесь построено семь высотных зданий: одно 40- этажное, два 30-этажных, два 28-этажных и два 18-этажных. В них располагаются жилые дома, гостиница, офисно-деловой центр. На крыше офисно-делового центра, на высоте 120 м, находится смотровая площадка, куда можно подняться, чтобы полюбоваться панорамой города.

Соборная мечеть «Сердце Чечни» — визитная карточка Грозного. Открыта 17 октября 2008 года и названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики. Мечеть имени Ахмата Кадырова “Сердце Чечни” – одна из самых больших, красивых и величественных мечетей Европы и мира. В качестве архитектурного образца использована Голубая мечеть в Стамбуле. Расписывали мечеть мастера из Турции. Для узорной росписи использовались синтетические и натуральные краски со специальными добавками, благодаря чему, по словам специалистов, мечеть сохранит цветовую гамму в ближайшие 50 лет. Площадь мечети составляет 5000 квадратных метров, а вместимость более 10 тысяч человек. Столько же верующих могут молиться и в примыкающей к мечети летней галерее и площади.

Мемориальный комплекс им. А. А. Кадырова – мемориал, посвящённый победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. В состав комплекса входят – музей, парк, ряд памятников. Центральное место мемориального комплекса занимает двухуровневое здание Музея Ахмат-Хаджи Кадырова. После захода солнца можно полюбоваться замечательной панорамой вечернего Грозного.