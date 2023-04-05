Плато Бермамыт: особенное место для пешеходных экскурсий в Карачаево-Черкесии
Если вы давно хотели своими глазами увидеть горные дали Северного Кавказа, то поездка к плато Бермамыт точно подарит вам удивительные эмоции.
Незабываемый и комфортный маршрут откроет вам всю красоту и величие природы, не оставив равнодушным.
Незабываемый и комфортный маршрут откроет вам всю красоту и величие природы, не оставив равнодушным.
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Что вас ожидает:
- Большое Плато Бермамыт
- Малое Плато Бермамыт
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Кухня природыФактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) находится на высоте 2591 метров над уровнем моря. А рядом расположился скромный скалистый выступ — Малый Бермамыт, высота которого достигает 2643 метров.
Название плато пришло из тюркских языков и означает «кривое колено». Хотя есть и другие версии: например, жители окрестностей говорят, что на самом деле название нужно произносить как «Бурмамыт», что значит «кудрявый». Это связано с особенностями местной погоды: в этих краях скапливается огромное количество курчавых облаков. Еще говорят, что плато — это своего рода «кухня природы», ведь именно здесь формируются местные мощные грозы.
Плато Бермамыт — на удивление мало известное чудо природы в Карачаево-Черкессии. На удивление потому, что по мощности оставляемого впечатления оно вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США. До плато не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны. На вершине плато Относительно небольшая высота горных пиков потрясает причудливостью рельефа: совершенно несимметричные склоны, резные каньоны, каменные столбы на западе гряды. Большой и Малый Бермамыт соединены друг с другом седловиной, ширина которой измеряется буквально в десятках метров. Сюда едут за особым внутренним состоянием умиротворения и единения с силами природы. Тут обитает настоящая оглушающая тишина, которая так благотворно влияет на психику современного человека, ежедневно погруженного в водоворот городов и связанных с ними стрессов. Важная информация: Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Плато Бермамыт
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