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Индивидуальная экскурсия, Плато Бермамыт - уникальные виды на Эльбрус

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Пятигорска
Индивидуальная экскурсия, Плато Бермамыт - уникальные виды на Эльбрус
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия, Плато Бермамыт - уникальные виды на Эльбрус
Индивидуальная экскурсия, Плато Бермамыт - уникальные виды на Эльбрус

Что вы увидите

  • живописная дорога по пути
  • Большой и Малый Бермамыт
  • смотровая на Эльбрус
  • скалы "Монахи", амфитеатр
Легендарный вид на Эльбрус, 2592 м над уровнем моря!
Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных псов – Бермамыта! На знаменитом, уже почти, мы встречаем рассветы, закаты или приезжаем утром, когда солнце ☀️ уже высоко, а Эльбрус сверкает как бриллиант!
Смотровая площадка, где М. Ю. Лермонтов написал картину «Эльбрус на восходе солнца», скала «Амфитеатр», скалы «Монахи», каньоны, альпийские луга. В северной части плато под воздействием природных стихий скалы со временем превратились в удивительные каменные столбы, похожие на человеческие фигуры, которые местные жители называют "монахами" или "пальцами".
Дополнительно, по желанию: Эшкаконское водохранилище, карстовые пещеры Гришки
Джиппинг на плато - это уже отдельное приключение! Альпийские луга, удивительные пейзажи, множество мест для ваших красивых 🤩 фото.
экскурсии планируются в любое время суток, на плато можно встретить рассвет, проводить закат.
Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионально гида - водителя на всем маршруте
Что не входит
  • Питание (кафе с кавказской кухней на плато)
  • Личные расходы
  • Медицинская страховка
  • Эшкаконское водохранилище, карстовые пещеры Гришкиной балки, чайный домик (500 р)
Начало и место завершения
🚩 по согласованию
Индивидуальная экскурсия, Плато Бермамыт - уникальные виды на Эльбрус
Индивидуальная экскурсия, Плато Бермамыт - уникальные виды на Эльбрус
Индивидуальная экскурсия, Плато Бермамыт - уникальные виды на Эльбрус

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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M&M's T.
M&M's T.
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