Легендарный вид на Эльбрус, 2592 м над уровнем моря!

Поприветствуем Эльбрус со спины одного из его верных псов – Бермамыта! На знаменитом, уже почти, мы встречаем рассветы, закаты или приезжаем утром, когда солнце ☀️ уже высоко, а Эльбрус сверкает как бриллиант!

Смотровая площадка, где М. Ю. Лермонтов написал картину «Эльбрус на восходе солнца», скала «Амфитеатр», скалы «Монахи», каньоны, альпийские луга. В северной части плато под воздействием природных стихий скалы со временем превратились в удивительные каменные столбы, похожие на человеческие фигуры, которые местные жители называют "монахами" или "пальцами".

Дополнительно, по желанию: Эшкаконское водохранилище, карстовые пещеры Гришки

Джиппинг на плато - это уже отдельное приключение! Альпийские луга, удивительные пейзажи, множество мест для ваших красивых 🤩 фото.

экскурсии планируются в любое время суток, на плато можно встретить рассвет, проводить закат.