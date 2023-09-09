Индивидуальный трансфер из Пятигорска в Домбай

Отправиться на комфортабельном авто к вершинам горного курорта

Описание
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Ответы на вопросы
Мы поможем вам сбежать из города высоко в горы — на Домбай.

Заберём из Пятигорска на комфортабельном авто (не торопитесь, если нужно, подождём) и доставим в горнолыжный посёлок. Если вы путешествуете с детьми, то мы предоставим детские кресла или бустеры.
Индивидуальный трансфер из Пятигорска в Домбай
Индивидуальный трансфер из Пятигорска в Домбай
Индивидуальный трансфер из Пятигорска в Домбай
Индивидуальный трансфер из Пятигорска в Домбай
Индивидуальный трансфер из Пятигорска в Домбай
Индивидуальный трансфер из Пятигорска в Домбай
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Время в пути — 2,5–3 часа.

Организационные детали

  • Перед началом поездки просим вас сообщить нам адрес, дату и время выезда, количество пассажиров и багажа
  • Автомобили, на которых осуществляется трансфер, вы можете посмотреть в фотогалерее

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Трансфер
Домбай

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