Наши путешествия неизменно пронизаны духом открытий, и в Ингушетию мы отправляемся не только в поисках новых приключений, но и в уважение к наследию этого удивительного края.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Джейрахское ущелье
- Перевал Цей Лоам
- Башенные комплексы: Эгикал, Таргим и Вовнушки
- Храм Тхаба Ерды
- Ассинское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Ингушетия: горные пейзажи, духовные культуры и древние башенные комплексы
Наш первый шаг падает в Джейрахское ущелье, известное как изумруд Ингушетии. Здесь мы будем свидетелями того, как матушка-природа и человек взаимодействовали на протяжении веков, чтобы создать этот райский уголок.
Следующим местом нашего пути будет перевал Цей Лоам, который уже много веков является ключевым торговым путем между регионами. Мы пройдем по горным дорогам, подышим свежим горным воздухом и насладимся неповторимыми видами, открывающимися с высоты перевала.
Но наша экскурсия не ограничится только горными пейзажами. Мы отправимся в Башенные комплексы Эгикал, Таргим и Вовнушки, чтобы полюбоваться на несравненную красоту ингушских башен. Они были созданы еще в древности и служили как укрепленные здания для защиты от врагов.
По пути мы забежим в Храм Тхаба Ерды, чтобы погрузиться в духовную атмосферу местного культа и почувствовать энергию древних обрядов. И наконец, наша экскурсия завершится в Ассинском ущелье, где мы будем гулять по живописной местности и наслаждаться уникальными видами на горы.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обязательно наличие паспорта РФ.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до дома на комфортном автомобиле
- Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- Питание
- Дополнительные расходы: 150 руб.
- Въезд в заповедную зону
- Место начала и завершения?
- Обговаривается индивидуально с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обязательно наличие паспорта РФ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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