Древние христианские храмы, Карачаево-Черкесская республика. одни из самых древнейших храмов на территории России.
IX-X век.
Северный Зеленчукский храм служил кафедральным собором Аланской епархии в X—XIII веках нашей эры;
Средний Зеленчукский храмбыл собором, обслуживающим христианское население легендарного Мааса;
Южный Зеленчукский храм - древнейшй действующий христианский храм России;
Шоанинский храмрасположен на юго-восточном отроге горы ⛰️ Шоана, на левом берегу Кубани;
Сентинский храмрасположен на отроге горного хребта на левом берегу Теберды