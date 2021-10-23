История с пузырьками: прогулка по Пятигорску и бюветам

Оценить знаковые места курорта и продегустировать несколько видов целебной минеральной воды

5
1 отзыв
Пятигорск покорит вас тихими улицами со старинными домами, дружелюбными жителями, чистым горным воздухом и потрясающей природой.

Вы увидите его главные достопримечательности, подниметесь на две секретные смотровые площадки с потрясающими видами и отыщете четыре бювета.

Мы расскажем о прошлом и настоящем этого удивительного места.
История с пузырьками: прогулка по Пятигорску и бюветам
История с пузырьками: прогулка по Пятигорску и бюветам
История с пузырьками: прогулка по Пятигорску и бюветам
История с пузырьками: прогулка по Пятигорску и бюветам
История с пузырьками: прогулка по Пятигорску и бюветам
История с пузырьками: прогулка по Пятигорску и бюветам
История с пузырьками: прогулка по Пятигорску и бюветам
История с пузырьками: прогулка по Пятигорску и бюветам
История с пузырьками: прогулка по Пятигорску и бюветам

Что вас ожидает

Душевное знакомство с городом

В Пятигорске переплелись история, культура и удивительные ландшафты. Вы увидите его «визитные карточки»: беседку Эолова арфа, Пироговские и Бесстыжие ванны, природный колодец Провал, Академическую и Михайловскую галереи. Мы раскроем, как всего за 200 лет Пятигорск заставил говорить о себе весь цивилизованный мир и почему в конце XIX века он был самым модным курортом Российской империи и резиденцией царской семьи.

Бюветы и занимательные истории

Что может быть лучше, чем гулять по уютному старинному городу и дегустировать его целебные воды? Вы пройдете по четырем знаменитым бюветам и узнаете, почему местная минеральная вода, «созревающая» 800 лет, так популярна в мире. Как она омолаживает организм, каким образом ее нашли, какие знаменитые люди приезжали ее пить и как обустраивали источники.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит либо Евгений, либо вдвоем — в паре с Анастасией
  • Мы угостим вас китайским или травяным чаем на выбор и кавказскими сладостями

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в сквере у источника №1
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Евгений
Евгений
Привет, меня зовут Евгений, и я дышу путешествиями! Ровно половину жизни, а мне почти сорок, я познаю мир. Несколько лет назад я встретил единомышленника. С женой мы проехали от Индии до Ибицы, от Калининграда до Владивостока — и нашли свое местечко. Ведь по комплексу качеств: природа, экология, красота, климат, условия для ЗОЖ, история, харизма и инфраструктура для активного отдыха — Кавказу нет равных. С радостью покажу вам этот удивительный регион легко, нестандартно и с душой!
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1 реальный отзыв

Р
23 окт 2021
Очень интересная и занимательная экскурсия, Евгений очень хороший гид.

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