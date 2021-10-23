Что вас ожидает

Душевное знакомство с городом

В Пятигорске переплелись история, культура и удивительные ландшафты. Вы увидите его «визитные карточки»: беседку Эолова арфа, Пироговские и Бесстыжие ванны, природный колодец Провал, Академическую и Михайловскую галереи. Мы раскроем, как всего за 200 лет Пятигорск заставил говорить о себе весь цивилизованный мир и почему в конце XIX века он был самым модным курортом Российской империи и резиденцией царской семьи.

Бюветы и занимательные истории

Что может быть лучше, чем гулять по уютному старинному городу и дегустировать его целебные воды? Вы пройдете по четырем знаменитым бюветам и узнаете, почему местная минеральная вода, «созревающая» 800 лет, так популярна в мире. Как она омолаживает организм, каким образом ее нашли, какие знаменитые люди приезжали ее пить и как обустраивали источники.

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