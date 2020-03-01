Надежда проводит ещё 2 экскурсии

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Изучить самые значимые места и очароваться атмосферой курорта, где солнце светит весь год!

Надежда
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Надежда – ваш гид
Русские Карловы Вары и Баден-Баден, лермонтовские места из «Героя нашего времени» и нарзаны — все это ждет вас на прогулке по живописному Кисловодску.

Вы пройдете по Среднему и Нижнему паркам нетуристическим маршрутом, а на Курортном бульваре рассмотрите старинные нарядные особняки.

Вдоволь подышите целебным воздухом и полюбуетесь ущельями, «полными мглою и молчанием».

А я расскажу о расцвете курорта, о его символах и именитых гостях.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча вход в парк Цветник
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Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск

Что вас ожидает

Гармония города и природы
Знакомство с Кисловодском в любое время года подарит вам живописные пейзажи буквально посреди города. Прогуливаясь по терренкурам национального парка — проложенным маршрутам для лечебной ходьбы — вы попадете в цветущую Долину Роз и на террасу Царская площадка, увидите изящный мостик Дамский каприз, Зеркальный пруд и маленький водопад Стеклянная струя, сфотографируетесь у знаменитой клумбы-календаря. Я помогу отыскать и исследовать самые красивые уголки Среднего и Нижнего парков, расскажу об их создании и значении для города.

Туристические (и не только!) достопримечательности
Маршрут охватит памятники, без которых не представить Кисловодск, но особое внимание уделим местам, отсутствующим на классических экскурсиях. Вы увидите величественное, по-своему помпезное здание Курзала 19 века, спуститесь по Каскадной лестнице, по желанию посетите музей «Дача Шаляпина» в роскошном особняке, заглянете в грот Демона и осмотрите комплекс Лермонтовская площадка.

Попив богатырь-воду (так «нарзан» переводится с кабардинского), вы с новыми силами отправитесь на променад по Курортному бульвару. Я расскажу об истории и значении особняков 19 — начала 20 веков, о необычной архитектуре здания Главных нарзанных ванн. Эта часть Кисловодска часто напоминает путешественникам Баден-Баден и Карловы Вары. Кроме того, вы побываете в исторической части города — на Соборной площади, где чудом сохранилась крепость 19 века.

После центра курорта на машине отправимся к ущелью реки Ольховка: вы полюбуетесь местами из повести «Княжна Мэри» — Лермонтовским водопадом и скалой, где произошла дуэль Печорина и Грушницкого.

А еще в Кисловодске можно попробовать знаменитые в регионе Кавминвод пончики и заглянуть на рынок с большим выбором изделий из шерсти.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются транспортные услуги (3000 руб. за машину для 2-3 человек).
  • Билет в музей «Дача Шаляпина» не включен в стоимость (150 руб.).
  • В указанное время экскурсии (5,5 часов) входит дорога из Пятигорска до Кисловодска.
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск
Из Пятигорска в Кисловодск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура вход в парк Цветник.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Меня зовут Надежда. Я профессиональный гид по городам Кавказских Минеральных Вод: Пятигорску, Кисловодску, Ессентукам и Железноводску. Мой стаж работы — 15 лет. Живу и работаю в Пятигорске, который очень хорошо знаю не только как курортный город, но и как исторический, культурный, а главное — Лермонтовский Пятигорск. Я могу также организовать экскурсии в Домбай, Джылы-су, Шатджатмаз, Царские водопады, Архыз, Чегемские водопады, Медовые водопады, Верхний Чегем, перевал Гум-баши+Сенты+Шоана, Бермамыт, Элиста. Есть свой транспорт.
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Надежда проводит ещё 2 экскурсии

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Сказочный ДомбайСказочный ДомбайСказочный Домбай
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Ощутить величие природы Кавказа, узнать все о крае и запечатлеть его красоту на фото и в сердце
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Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
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