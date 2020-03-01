Надежда проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Гармония города и природы

Знакомство с Кисловодском в любое время года подарит вам живописные пейзажи буквально посреди города. Прогуливаясь по терренкурам национального парка — проложенным маршрутам для лечебной ходьбы — вы попадете в цветущую Долину Роз и на террасу Царская площадка, увидите изящный мостик Дамский каприз, Зеркальный пруд и маленький водопад Стеклянная струя, сфотографируетесь у знаменитой клумбы-календаря. Я помогу отыскать и исследовать самые красивые уголки Среднего и Нижнего парков, расскажу об их создании и значении для города.

Туристические (и не только!) достопримечательности

Маршрут охватит памятники, без которых не представить Кисловодск, но особое внимание уделим местам, отсутствующим на классических экскурсиях. Вы увидите величественное, по-своему помпезное здание Курзала 19 века, спуститесь по Каскадной лестнице, по желанию посетите музей «Дача Шаляпина» в роскошном особняке, заглянете в грот Демона и осмотрите комплекс Лермонтовская площадка.

Попив богатырь-воду (так «нарзан» переводится с кабардинского), вы с новыми силами отправитесь на променад по Курортному бульвару. Я расскажу об истории и значении особняков 19 — начала 20 веков, о необычной архитектуре здания Главных нарзанных ванн. Эта часть Кисловодска часто напоминает путешественникам Баден-Баден и Карловы Вары. Кроме того, вы побываете в исторической части города — на Соборной площади, где чудом сохранилась крепость 19 века.

После центра курорта на машине отправимся к ущелью реки Ольховка: вы полюбуетесь местами из повести «Княжна Мэри» — Лермонтовским водопадом и скалой, где произошла дуэль Печорина и Грушницкого.

А еще в Кисловодске можно попробовать знаменитые в регионе Кавминвод пончики и заглянуть на рынок с большим выбором изделий из шерсти.