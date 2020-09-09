1 отзыв оставили туристы

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Из Пятигорска — в край Чегемских водопадов!

Ощутить красоту балкарской природы, пройти по горной теснине и узнать о быте коренных народов

5
1 отзыв
Надежда
Надежда – представитель из Пятигорска
Стена Чегемских водопадов — одно из красивейших мест Кабардино-Балкарии, которое укрылось за занавесом горного ущелья.

Приготовьтесь восхищаться потоками, срывающимися с высоких отвесных скал, погружаться в мир балкарских легенд и знакомиться с обычаями коренных народов Чегема.

А на обратном пути мы сможем заехать в комплекс «Гедуко» с целебными термальными водами.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Из Пятигорска — в край Чегемских водопадов!
Из Пятигорска — в край Чегемских водопадов!

Что вас ожидает

К водопадам Чегемского ущелья
Из Пятигорска мы отправимся к одному из природных символов Кабардино-Балкарии — Плачущим водопадам Чегемского ущелья. В узком ущелье реки Андай-су («круглая вода») вы отыщете живописный Малый водопад, а затем повстречаетесь с Большими водопадами, которые завораживающими струями срываются с отвесных скал разной высоты. Не меньше впечатлит и само Чегемское ущелье — узкий каньон, который крепко обнимают 300-метровые горы ⛰️. Здесь мы рассмотрим окаменелых моллюсков, найдем каменный гриб и доберемся до еще одного водопада — Сакалтуп (Седая борода). Я расскажу, откуда взялись необычные названия этих мест, и связанные с ними легенды.

Быт и легенды балкарского народа
По пути к ущелью, проезжая аутентичные деревни, мы поговорим об истории 📖 балкарского народа — коренных жителей этих мест, их обычаях и культуре. Проездом мы полюбуемся сероводородным озером Тамбукан, увидим мавзолеи кабардинских князей, а самобытные легенды, которые я расскажу, дополнят потрясающие панорамы горного ущелья. У Чегемских водопадов вы сможете отведать балкарские хычины (лепешки с сыром или мясом), попробовать домашнее вино 🍷 и купить шерстяные изделия местных мастериц.

На обратном пути, если захотите, мы заедем понежиться в минеральной натриево-хлоридно-кальциевой воде в термальный комплекс «Гедуко».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию можно провести как на вашем автомобиле 🚘, так и на моей машине за дополнительную плату 5000 руб.
  • Обязательно выбирайте одежду и обувь по погоде и по сезону и возьмите с собой паспорт
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение термального комплекса «Гедуко» — 200 руб. /час. Для посещения комплекса необходимо взять купальные принадлежности, шлепанцы.
  • Обед в кафе (по желанию) — от 200 руб. (шашлык — 350 руб. /порция)
Начало и место завершения
🚩 в Пятигорске
Из Пятигорска — в край Чегемских водопадов!
Из Пятигорска — в край Чегемских водопадов!
Из Пятигорска — в край Чегемских водопадов!
Из Пятигорска — в край Чегемских водопадов!
Из Пятигорска — в край Чегемских водопадов!
Из Пятигорска — в край Чегемских водопадов!
Из Пятигорска — в край Чегемских водопадов!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Меня зовут Надежда. Я профессиональный гид по городам Кавказских Минеральных Вод: Пятигорску, Кисловодску, Ессентукам и Железноводску. Живу и работаю в Пятигорске, который очень хорошо знаю не только как курортный город, но и как исторический, культурный, а главное — Лермонтовский Пятигорск. На Трипстере представляю команду отличных гидов, каждый из которых сможет провести для вас интересную экскурсию. Можем также организовать экскурсии в Домбай, Джылы-су, Шатджатмаз, Царские водопады, Архыз, Чегемские водопады, Медовые водопады, Верхний Чегем, перевал Гум-баши+Сенты+Шоана, Бермамыт, Элиста. Есть свой транспорт.
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1 отзыв оставили туристы

9 сентября 2020
Для меня эту экскурсию провела Елена. Это был день потрясений и открытий. Чегем и Чегемское ущелье нужно увидеть своими глазами. Елена - профессионал высокого класса. Она эмоциональна, общительная, доброжелательна, всегда готова ответить на вопросы, показать любопытные детали. Сразу становится понятно, что она влюблена в свой родной край, беспокоится о его судьбе и хочет, чтобы туристы полюбили его. Она прекрасный водитель, аккуратный и ответственный. День с Еленой пролетел незаметно, и осталось впечатление, что я знаю этого человека уже давно.

Надежда проводит ещё 3 экскурсии

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