1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

К водопадам Чегемского ущелья

Из Пятигорска мы отправимся к одному из природных символов Кабардино-Балкарии — Плачущим водопадам Чегемского ущелья. В узком ущелье реки Андай-су («круглая вода») вы отыщете живописный Малый водопад, а затем повстречаетесь с Большими водопадами, которые завораживающими струями срываются с отвесных скал разной высоты. Не меньше впечатлит и само Чегемское ущелье — узкий каньон, который крепко обнимают 300-метровые горы ⛰️. Здесь мы рассмотрим окаменелых моллюсков, найдем каменный гриб и доберемся до еще одного водопада — Сакалтуп (Седая борода). Я расскажу, откуда взялись необычные названия этих мест, и связанные с ними легенды.

Быт и легенды балкарского народа

По пути к ущелью, проезжая аутентичные деревни, мы поговорим об истории 📖 балкарского народа — коренных жителей этих мест, их обычаях и культуре. Проездом мы полюбуемся сероводородным озером Тамбукан, увидим мавзолеи кабардинских князей, а самобытные легенды, которые я расскажу, дополнят потрясающие панорамы горного ущелья. У Чегемских водопадов вы сможете отведать балкарские хычины (лепешки с сыром или мясом), попробовать домашнее вино 🍷 и купить шерстяные изделия местных мастериц.

На обратном пути, если захотите, мы заедем понежиться в минеральной натриево-хлоридно-кальциевой воде в термальный комплекс «Гедуко».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию можно провести как на вашем автомобиле 🚘, так и на моей машине за дополнительную плату 5000 руб.

Обязательно выбирайте одежду и обувь по погоде и по сезону и возьмите с собой паспорт

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)