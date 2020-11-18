Из Пятигорска — в Нальчик и термальный комплекс Гедуко

Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии и отдохнуть в целебных горячих водах

Нальчик — современный и красивый курортный город.

Вы увидите его главные достопримечательности, осмотрите Соборную мечеть и погрузитесь в местную историю.

Мы расскажем о народах, живущих на этой земле: их культуре, праздниках и менталитете.

А на обратном пути заедем в термальный комплекс Гедуко с бассейнами на любой вкус.
Из Пятигорска — в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Из Пятигорска — в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Из Пятигорска — в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Из Пятигорска — в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Из Пятигорска — в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Из Пятигорска — в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Из Пятигорска — в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Из Пятигорска — в Нальчик и термальный комплекс Гедуко
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Колоритный Нальчик

Вы посетите Соборную мечеть, оцените арку Дружбы и дотронетесь до сохранившейся части крепостной стены XVIII века. Раскроете историю площади Марии, прогуляетесь по Атажукинскому саду и узнаете, почему на городском гербе изображена подкова. Понаблюдаете за повседневной жизнью кабардинцев и балкарцев, услышите об их традициях и обычаях.

Горячие воды Гедуко

Наслаждаясь уходящим за Большой Кавказский хребет солнцем, мы отправимся в место под названием Гедуко. Это современный и комфортный термальный комплекс в Баксанском районе. По желанию вы сможете посетить общие или индивидуальные бассейны с горячей и контрастной холодной водой. Они помогут вам взбодриться, укрепить здоровье и отдохнуть перед обратной дорогой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Если у вас большая группа, мы можем организовать экскурсию на нескольких машинах.
  • Входные билеты в Гедуко не включены в стоимость: общий бассейн — 350 р. в выходные, 250 р. в будни, индивидуальный бассейн — от 500 р.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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